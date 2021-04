Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đang phong toả xung quanh hiện trường ngôi nhà riêng của nghi can Cao T.P.

Mọi phương án tổ chức vậy bắt đối tượng cơ quan chức năng chưa tiết lộ. Các phóng viên phải tiếp cận từ xa hiện trường vụ nã súng kinh hoàng, 2 người tử vong.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đang ở phía trước nhà Cao T.P. tìm phương án vây bắt