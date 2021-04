Chiều 30/4, một nhân chứng cho biết, hai nạn nhân bị bắn tử vong được xác định là Ngọc Anh và Hưng "dựa" đều ở Nghệ An.

Vụ nổ súng xảy ra ở xóm 7 (xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) sáng nay.

Thông tin ban đầu, nhóm người đi trên chiếc xe ô tô đến nhà anh Cao T. P. (SN 1962) ở xóm 7, xã Nghi Kim (TP Vinh) để hỏi chuyện thì anh này ở trong nhà chĩa súng ra. Sau loạt đạn, 2 người đàn ông tử vong. Một số người khác chạy thoát thân.

Một nhân chứng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là 4 người đi trên chiếc xe Jeep đến nhà ông P., sau đó đứng ngoài cổng rút súng ra bắn chỉ thiên.

Công an phong tỏa hiện trường

Thi thể 2 người đàn ông bị bắn chết ngay trước cổng nhà ông Cao T.P.

Một lúc sau thì đạn liên thanh từ phía trong nhà ông Phú bắn ra khiến hai nạn nhân Ngọc Anh và Hưng "dựa" tử vong, 2 người còn lại bỏ chạy.

Nạn nhân Ngọc Anh mới hết hạn tù trở về.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An được huy động đến hiện trường để bảo vệ và tìm cách truy bắt nghi can P. cố thủ trong nhà.

Quốc Huy