Xe khách nội tỉnh hoạt động trở lại Cùng ngày, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho biết, các hoạt động vận tải hành khách trong nội tỉnh đã được hoạt động trở lại. Cụ thể, Nghệ An cho phép hoạt động trở lại đối với vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt và hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy nội địa trong địa bàn tỉnh. Điều kiện hoạt động là không quá 50% số lượng phương tiện của đơn vị. Xe buýt, xe khách nội tỉnh Nghệ An được phép hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy Trên mỗi chuyến chỉ được vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% số chỗ theo thiết kế, không quá 20 người kể cả lái, phụ xe/phương tiện. Riêng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì rà soát các điểm đón, trả khách tại các khu vực đông dân cư, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Nghệ An đi đến các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.