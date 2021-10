Sau hơn 2 tháng nuôi 9 cá thể hổ thu giữ từ nhà dân, tỉnh Nghệ An lên phương án chuyển giao cho 2 tỉnh khác có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn.

Chiều 12/10, ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó phòng Kế hoạch Tài chính (Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An thông tin tại cuộc họp báo quý 3 cho biết: Sau khi Công an tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ 9/17 cá thể hổ còn sống được thu giữ từ nhà dân cho Chi cục Kiểm lâm, Sở đã gửi văn bản xin ý kiến Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT để tìm các đơn vị có năng lực tiếp nhận.

Đến nay đã có hai đơn vị tại 2 tỉnh đồng ý xin tiếp nhận 9 cá thể hổ trên để nuôi nhốt, chăm sóc

"Các thủ tục đã gần được hoàn tất, chỉ còn khâu cuối cùng theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp là phải được UBND hai tỉnh nơi có 2 đơn vị nuôi nhốt đồng ý tiếp nhận.

Sở đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An gửi 2 địa phương này và chờ họp thống nhất phương án bàn giao theo đúng quy định” - ông Toàn thông tin.

Lực lượng Công an Nghệ An giải cứu các cá thể hổ nuôi nhốt trong nhà dân

Các cá thể hổ sẽ được chuyển đi nơi khác nuôi nhốt với điều kiện tốt hơn

Cũng theo ông Toàn, ngày 11/10, một số cơ quan chức năng đến kiểm tra 9 cá thể đang nuôi nhốt ở Khu du lịch Diễn Lâm, hổ vẫn đang phát triển khoẻ mạnh bình thường.

“Nuôi hổ một ngày hết 20 triệu đồng là thông tin vỉa hè. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có định mức cụ thể. Sở đã có hợp đồng với địa điểm bảo quản và nuôi nhốt 9 cá thể hổ. Trong đó có ghi rõ sẽ áp dụng định mức theo TP Hà Nội. Đồng thời, khi lập dự toán sẽ trình các sở, ngành thẩm định trình UBND tỉnh mới phê duyệt từ thực tế” - ông Toàn khẳng định.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành vào sáng 4/8.

Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực, nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành.

Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân) và ông Lê Văn Hậu (Công an viên xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ. Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi con hổ ở đây nặng từ 225 - 265kg.

Trong quá trình giải cứu có 8/17 cá thể hổ bị chết ngoài ý muốn.

Quốc Huy