Chiều qua (13/6), ông L.H.N (SN 1979, trú thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã sử dụng tài khoản Zalo “B.K” đăng thông tin có nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát ra vào trên đường Nguyễn Xí, giáp ranh giữa Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) và phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập ông N. lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông N. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái.

Công an TP đang củng cố hồ sơ, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiện Lương

