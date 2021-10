Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể của cháu L.G. H. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc bé L.G.H ( SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) tử vong sau 5 ngày mất tích khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Sáng 21/10, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho cháu bé tại nhà riêng.

Gia đình đưa thi thể cháu bé từ nhà ra nơi an táng

Theo ghi nhận, tang lễ của bé H. được tổ chức đơn giản tại nhà và không nhận phúng điếu. Dù đường vào nhà cháu bé khá lầy lội nhưng nhiều hàng xóm, người thân đã đến chia buồn cùng gia đình.

Đúng 11 giờ 21/10, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của tổ tiên gia đình.

Cầm trên tay di ảnh đứa con thân yêu, anh Đạt - bố cháu bé thẫn thờ, ánh mắt đỏ hoe: "Cháu H. ở nhà ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi, bé thích ngủ với ông bà nội. Sáng nào em còn vui đùa với con, mà giờ..." Anh Đạt nghẹn ngào chia sẻ.

Nhiều người dự đám tang không dấu được nước mắt khóc thương cháu bé vắn số. Nhiều người thân trong gia đình nức nở, bà nội ôm di ảnh vào lòng khóc nấc từng cơn, gọi tên trong vô vọng.

Rất đông người thân, hàng xóm có mặt tiễn đưa cháu bé

Người thân khóc ngất vì sự ra đi của cháu bé

Bà nội bé H. ôm di ảnh vào lòng khóc nấc từng cơn

Anh Đạt gục khóc vì mất đi con trai hết mực yêu thương

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của gia đình chị H.T.B.N (SN 1997, ngụ xã Minh Tân) về việc con trai của mình là bé L.G.H bị mất tích khi chơi trước nhà.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng không thấy bé.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Đến sáng 20/10, một số người dân phát hiện thi thể bé trai này tại con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m.

Hiện cơ quan công an đã lập chuyên án điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghìn người tìm kiếm, không có phép màu với bé trai mất tích ở Bình Dương Hàng nghìn người ở Bình Dương tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích với hy vọng thấy tung tích cháu bé, nhưng sau gần 5 ngày điều kỳ diệu đã không đến, chỉ tìm được thi thể bé.

Đình Tuyến