Hàng nghìn người ở Bình Dương tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích với hy vọng thấy tung tích cháu bé, nhưng sau gần 5 ngày điều kỳ diệu đã không đến, chỉ tìm được thi thể bé.

Quá trình tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương đã không có điều kỳ diệu, cháu bé đã mất khi được tìm thấy.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H. đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, (xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cùng với mẹ của mình là chị H.T.B.N. (SN 1997). Thấy bé đang chơi nên chị N. đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Khu vực quanh nhà bé trai bị mất tích - Ảnh người dân cung cấp

Ban đầu, chị N. tưởng bé chỉ đi loanh quanh nhà nên chạy xung quanh tìm, đi xa hơn cũng không thấy bé. Lúc này chị bắt đầu lo lắng, đồng thời thông báo cho người nhà và chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm bé.

Đến tối cùng ngày, dù nhiều người dân quanh khu vực và lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng vẫn không có kết quả, sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

Công an huyện Dầu Tiếng sau đó đã phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường trên cả nước để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Những ngày tiếp theo, người dân địa phương biết được thông tin cũng đã cùng nhau tìm kiếm ở các khu vực xa hơn, lùng sục tại các lô cao su, sông suối trên địa bàn, thậm chí xuyên đêm tìm nạn nhân nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Trong quá trình tìm kiếm, người thân nạn nhân và người dân đều hy vọng bé sẽ bình an vô sự, nhanh chóng đưa bé trở về với cha mẹ. Tuy nhiên, điều kì diệu đã không đến khi vào sáng ngày 20/10 thi thể bé H. được tìm thấy dưới một con suối cách nhà khoảng 600 mét.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh người dân cung cấp

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho hay, ngay từ khi chính quyền nhận được thông báo bé trai mất tích, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương nắm thông tin, tổ chức tìm kiếm nạn nhân một cách nhanh nhất.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã xác minh các nguồn thông tin, đặt nhiều giả thuyết về các tình huống bé bị mất tích để có phương án tìm kiếm, từ đó xác định được vị trí của nạn nhân.

Cùng với đó, Công an huyện Dầu Tiếng đã xác lập chuyên án để điều tra các dấu hiệu hình sự liên quan đến vụ việc.

Sau khi tìm thấy thi thể bé, lực lượng của Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Khu vực phát hiện nạn nhân là một con suối nằm gần lô cao su, vắng người qua lại, cách nhà nạn nhân khoảng 600 mét. Nhiều người dân cho rằng, địa hình nơi này khá phức tạp, khó đi lại nên việc bé tự đi đến con suối là khó xảy ra.

Cũng trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng nhận được thông tin của một số người dân về việc xuất hiện hai người lạ mặt đi xe máy, chở theo một em bé đi cùng, tuy nhiên sau đó không thấy hai người này xuất hiện tại địa phương.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra theo chuyên án được xác lập.

