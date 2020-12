Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt tạm giam 7 nghi phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Từ đơn trình báo của công dân, Công an quận Nam Từ Liên vào cuộc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt nhiều nghi phạm.

Theo công an, anh Nguyễn Cảnh C. (SN 1984, ở phường Xuân Phương) có đơn trình báo về việc bị một người sử dụng tài khoản Facebook có tên "Tuyết Trần" nhờ nhận giúp 5 triệu đồng để chuyển hộ cho người thân ở Nghệ An. Do không có tài khoản, anh C. đã gửi số tài khoản của chị Nguyễn Thị O. (SN 1986 ở đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương) nhận hộ.

Các nghi phạm tại cơ quan công an.

Đến 18h55 ngày 17/8, điện thoại của chị O. nhận được tin nhắn cộng 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Ít phút sau, chị O. nhận được điện thoại của một người đàn ông, nói mình bên ngân hàng, đồng thời hướng dẫn chị truy cập vào một đường link để đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để nhận tiền.

Sau khi làm theo hướng dẫn, nạn nhân phát hiện tài khoản của mình bị mất hơn 25 triệu đồng.

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm đã lập chuyên án số 004M về ổ nhóm hoạt động “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau 2 ngày, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đại Nghĩa (SN 1999, ở Quảng Trị) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Thiên Trang (ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra nhà nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện 8 nghi phạm có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác gồm: Trần Đại Nghĩa (SN 1999), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 2001), Lê Doãn Dương (SN 1999), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001). Những người này đều trú tại tỉnh Quảng Trị.

Công an lấy lời khai của nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai, đầu năm 2019, Nghĩa tự tạo 1 đường link trên website Weely.com liên kết với mail của Nghĩa để gửi cho tài khoản Facebook khác với giao điện ngụy trang là nhờ like (thích) nội dung trong đường link đó.

Khi người dùng truy cập vào đường link này và nhập tên tài khoản, mật khẩu Facebook thì các thông tin này sẽ tự động được gửi đến mail của Nghĩa. Sau đó, Nghĩa đổi mật khẩu, chiếm quyền quản trị tài khoản.

Đến đầu năm 2020, Nghĩa được một người bạn tên Thắng tạo cho 1 đường link cũng trên websit Weely.com liên kết với 2 mail của Nghĩa là chaydi102@gmail.com và chaybay2233@gmail.com với mục đích lấy mật khẩu, mã OTP của các nạn nhân rồi chiếm đoạt tiền qua hình thức chuyển khoản.

Nghĩa tại cơ quan công an.

Đã chiếm được tài khoản, Nghĩa giả danh là các chủ tài khoản gửi tin nhắn cho bạn bè của các tài khoản Facebook đó với nội dung nhờ nhận tiền giúp.

Nếu được đồng ý, Nghĩa sẽ hướng dẫn bị hại đăng nhập tài khoản ngân hàng trên link đã gửi rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.

Sau đó, Nghĩa thực hiện lệnh chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng này, yêu cầu chủ tài khoản ngân hàng cung cấp mã OTP với lý do xác nhận giao dịch nhận tiền nhưng thực tế là chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác mà Nghĩa đã chiếm đoạt của nạn nhân khác từ trước đó.

Khi đã lừa được nạn nhân, Nghĩa tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của một đại lý cấp 1 Game Kingfun, nạp vào tài khoản của Nghĩa để đánh bạc. Nếu đánh bạc xong, còn tiền Nghĩa ra quán đại lý cấp 2 tại quán X Game trên đường Trần Bình Trọng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để đổi ra tiền mặt.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được.

Đối với nhóm Nguyễn Ngọc Hải, Hưng và Phúc, công an xác định, khoảng tháng 6/2020, Hưng và Hải được bạn cài đặt một ứng dụng trên điện thoại. Từ ứng dụng này sẽ tạo ra một đường link "giả" có liên kết với email của nhóm nghi phạm để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng.

Ba nghi phạm sau đó lập nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng thông tin tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Người nào có nhu cầu, Hải và Hưng yêu cầu phải liên kết tài khoản ngân hàng với đường link tạo sẵn với lý do "trả lương cho tiện".

"Con mồi" chỉ cần đăng nhập vào đường link nhóm nghi phạm gửi thì thông tin đăng nhập tài khoản, mật khẩu, mã OTP sẽ chuyển về email của Hải và Hưng. Từ đó, nhóm này thực hiện lệnh chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng mà chúng mua qua mạng xã hội trước đó hoặc chuyển tiền vào tài khoản game.

Cảnh sát xác định, Hải, Hưng và Phúc đã thực hiện ít nhất 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cảnh sát cũng đã xác định nhóm Tú, Dương và Phú đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, rồi nhắn tin cho bạn bè của họ nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc. Đánh bạc xong, các nghi can đổi từ tiền ảo trên game thành tiền đồng để tiêu xài.

Công an quận Nam Từ Liêm đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. Sự việc đang tiếp tục được điều tra.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết 8 bị can hoạt động riêng biệt trong ba nhóm song cùng chung thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Facebook, ngân hàng để lừa đảo.

Ba nhóm đều thuê phòng tại một nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để gây án.

"Ước tính, nạn nhân của ba nhóm lên tới gần 4.000 người, trải khắp cả nước", Trung tá Cường nói và cho hay Ban chuyên án đã phát thông báo tìm các bị hại.

Dùng sổ đỏ giả, lừa bán đất chiếm đoạt hàng tỷ đồng Nhóm đối tượng ở Bình Dương dùng sổ đỏ giả để làm hợp đồng bán đất cho người dân, sau đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Nhị Tiến - Clip: Đình Hiếu