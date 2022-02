Nhóm “phượt thủ” lao vào đánh tài xế xe tải hay độ pô gầm rú trên đường… là một trong nhiều hình ảnh chưa đẹp, thiếu văn hóa giao thông của một bộ phận thanh niên đam mê xê dịch bị cộng đồng lên án.

Xem clip nhóm phượt thủ xô xát với tài xế xe tải:

Ngày 10/2, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh một nhóm phượt thủ xô xát với tài xế xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội.

Nhóm phượt thủ mặc áo mưa, khoảng 20 người vây xung quanh xe, nhiều người cầm mũ bảo hiểm lao lên cabin xe hành hung tài xế. Bên ngoài nhiều thanh niên la ó ủng hộ.

Nhóm phượt thủ hành hung tài xế trên cabin xe

Tài xế đã bất ngờ nhấn ga lùi xe vào đám đông khiến nhóm này hoảng hốt bỏ chạy.

Địa điểm xảy ra sự việc được xác định tại khu vực thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Duy Huân, Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ cho biết lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường nhưng không còn ai, khu vực xảy ra sự việc không có người làm chứng.

Sau khi các đoạn clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc với hành vi thiếu văn hóa giao thông, vi phạm pháp luật của nhóm phượt thủ.

Trên fanpage diễn đàn Hà Giang, chị Ma Yến (Mèo Vạc, Hà Giang) chia sẻ, chưa rõ tình huống tham gia giao thông đúng sai thế nào nhưng tập trung đánh hội đồng người ta như vậy là vi phạm pháp luật rồi.

“Mình từng gặp nhiều bạn phượt đi đường vùng cao nhưng thiếu kiến thức, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Ví dụ như vượt xe khác lại vượt ở khúc cua tầm nhìn hạn chế. Hay thấy xe tải nặng đang lên dốc vẫn thản nhiên đi hàng 3 hàng 4 không nhường đường”, chị Yến kể.

Cũng trên trang này, anh Quốc Khánh (TP Hà Giang) cho biết, là người dân Hà Giang anh rất quý mến các du khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh mình. Nhưng thời gian gần đây có nhiều nhóm thanh niên đi phượt có hành động chưa đẹp.

“Nhiều nhóm lên tham quan du lịch bằng xe máy mà phóng tốc độ cao, vượt ẩu, đi đâu xả rác đó khiến người dân bản địa vô cùng bức xúc”, anh Khánh chia sẻ.

Không chỉ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, nhiều nhóm phượt thủ đã bị lực lượng chức năng xử lý vì kiểu chơi “tai quái”.

Tối 18/12/2020, tại khu vực đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) Công an thành phố đã vây bắt hàng chục thanh niên điều khiển xe máy nẹt pô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong số này, có nhiều nhóm phượt thủ đang có hành trình đi chơi cuối tuần tại một số địa điểm du lịch như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mộc Châu (Sơn La)…

Những chiếc pô độ có âm thanh đến nhức tai

Đèn led độ có thể gây mù tạm thời người đi xe đối diện

Hoàng Văn K. (Nam Định) chia sẻ, trên mạng xã hội có những nhóm để tụ họp, rủ nhau đi phượt vào mỗi cuối tuần. Ở những nhóm này cũng là nơi để mọi người tự dạy nhau độ đèn led, độ pô… để đi phượt.

Nhìn nhận về những hình ảnh không đẹp của các nhóm phượt thủ, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) cho rằng, bất kì ai khi tham giao giao thông cũng phải có văn hóa. Văn hóa giao thông được thể hiện qua hành động nhường nhịn trên đường hay đơn giản là tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông khác.

“Đối với các nhóm bạn trẻ thích đi phượt, ngắm cảnh đẹp ở mọi miền đất nước là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, việc đi bằng hình thức mô tô, xe gắn máy theo đoàn, theo nhóm thì cần hết sức chú ý đến việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Đại tá Nhật chia sẻ.

Các lỗi tuyệt đối không được vi phạm là chạy xe dàn hàng hai, hàng ba, chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông… Đặc biệt khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông thì cần thông báo ngay tới lực lượng chức năng tránh tự ý có hành vi, hành động phản cảm.

