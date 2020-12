Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo và nổi tiếng trên mạng khi xuất hiện tại các trạm BOT để phản đối việc thu phí được cho là bất cập.

Chiều 17/12, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Công an khám xét chỗ ở của Trương Châu Hữu Danh tại TP Tân An, Long An. Ảnh: Báo Long An

Chiều cùng ngày, Công an TP Cần Thơ đã di lý ông Danh về Long An để thực hiện các thủ tục khám xét.

Qua khám xét, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Được biết ông Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo. Trương Châu Hữu Danh “nổi” trên mạng xã hội khi phản đối các trạm BOT như: BOT Cai Lậy, BOT T2…

Hình ảnh, clip của Danh xuất hiện tại các BOT được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trang facebook và fanpage cùng tên “Trương Châu Hữu Danh” thu hút hàng nghìn theo dõi và bình luận.

Tháng 9/2018, mạng xã hội từng xôn xao thông tin Danh trình báo với công an mình bị một nhóm (7 - 8 người) xăm trổ, đầu trọc, vẻ ngoài hung dữ tìm đến tận nhà gây áp lực, buộc gỡ các bài báo đã đăng.

Khi đó, ông Danh trình báo rằng, khi mình đi vắng, ở nhà chỉ có cha mẹ già thì nhóm người lạ vào nhà, giới thiệu họ là “dân xã hội” từ Sài Gòn và miền Bắc mới vào.

Nhóm người trên đã phục kích trước nhà nhiều ngày, muốn gặp Hữu Danh để yêu cầu gỡ các bài viết "đụng chạm", gây ảnh hưởng xấu đến họ.

Công an làm việc với ông Hữu Danh (áo đen) tại nhà ở Long An. Ảnh: Báo Nhân Dân

Còn hồi tháng 8 vừa qua, Trương Châu Hữu Danh liên tục có các bài viết trên facebook cá nhân xung quanh vụ Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị phạt 9 tháng tù giam.

Kiên bị TAND hai cấp ở TP Cần Thơ tuyên phạt 9 tháng tù giam về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản", vì dùng máy xúc ủi sập nhà kho được làm bằng thép tiền chế của công ty Hưng Thịnh Phát.

Trước khi chuẩn bị đưa đi chấp hành án, Kiên uống thuốc trừ sâu tự tử vào chiều tối 13/8.

Khi đó, Danh trực tiếp xuống Cần Thơ, vào bệnh viện thăm bị can Kiên và quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Hữu Danh viết về vụ việc này như sau: “Cần Thơ, cán bộ được duyệt ấp A mà dám xông qua ấp B giành đất với dân, lại được toà bảo vệ. Nạn nhân bị cướp đất, bị tống vô tù, phải tự sát. Vậy mà nằm viện cấp cứu chưa được 48 tiếng đã bị đoàn cán bộ vào tận giường bệnh đưa đi thi hành án…”.

Ngoài ra, trên facebook cá nhân của Hữu Danh còn có những bài viết được cho có nội dung chống phá Nhà nước.

Ngày 12/10 vừa qua, Trương Châu Hữu Danh dự lễ khai trương chi nhánh Tạp chí Thời trang Vàng - Tạp chí điện tử TTV tại Cần Thơ, nhưng chi nhánh tạp chí này chưa được Sở Thông tin & Truyền thông TP cấp phép.

