Kiểm tra xe qua chốt kiểm soát dịch, lực lượng công an phát hiện 18 giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp khống.

Ngày 29/8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang thụ lý giải quyết, làm rõ vụ 18 giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp khống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 28/8, trong quá trình làm việc tại chốt phòng, chống dịch số 10+11 của TP Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 98A-201.76, trên xe có lái xe N.V.B (SN: 1990; trú tại Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang) và người ngồi ghế phụ là anh D.V.N (SN: 1994; trú tại Cầu Đen, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang).

Ngay sau đó, cảnh sát yêu cầu 2 người xuống kiểm tra giấy tờ đi đường về quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Phát hiện nhiều giấy đi đường cấp khống

Mặc dù cả 2 người đều xuất trình đủ giấy tờ tùy thân, giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp và giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, nhưng Tổ công tác lại phát hiện B. còn mang theo 18 giấy đi đường khác của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ có ký tên, đóng dấu nhưng không có thông tin người được cấp giấy đi đường.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao người cùng số giấy đi đường trên đến Công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết Nguyễn