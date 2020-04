Trong lúc đi lại trên bờ sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương, người dân tá hỏa phát hiện nhiều bộ xương người trồi lên khỏi mặt đất.

Công an TP Thuận An chiều tối nay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc phát hiện 4 bộ xương người bên sông Sài Gòn.

4 bộ xương người bên bờ sông Sài Gòn được thu gom để điều tra

Theo thông tin ban đầu, sáng nay một số người dân đi ngang qua bờ sông Sài Gòn (đoạn thuộc Vĩnh Phú, TP Thuận An) thì tá hỏa phát hiện một hộp sọ người trồi lên trên mặt đất nên trình báo cơ quan chức năng.

Từ tin báo của người dân, lực lượng công an phong tỏa hiện trường. Sau nhiều giờ khám nghiệm, công an phát hiện có 4 bộ xương người dưới lớp đất mỏng.

Đến chiều tối cùng ngày, toàn bộ 4 bộ xương người đã được thu gom, đưa đi xét nghiệm AND để xác minh danh tính.

Theo một số người dân địa phương, khu vực này trước đây là nghĩa trang tự phát. Có thể trong quá trình giải phóng mặt bằng làm dự án, một số ngôi mộ còn sót lại.

Những thông tin bất ngờ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong Ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu phó trường đại học Ngân hàng TP.HCM là người cuối cùng ở cùng Tiến sĩ Bùi Quang Tín. Tại cơ quan Công an, ông Trung đã khai gì?

Xuân An