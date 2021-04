Thi thể người phụ nữ được phát hiện tử vong trôi dạt trên kênh ở xã Phú Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã được người thân đến nhận dạng.



Ngày 29/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát thông báo tìm tung tích nạn nhân: Khoảng 7h45 sáng nay, Công an huyện nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện thi thể nữ, trôi dạt tại đoạn kênh 14A, xóm Tiên Bồng (xã Phú Thành).

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa lên bờ. Bước đầu xác định, người phụ nữ có độ tuổi từ 40 - 50 tuổi; cao 1m55, nặng 55- 60kg, mặc quần bò dài màu xanh và áo thun ngắn màu đen.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân

Thiếu tá Hoàng Quốc Mạnh - Trưởng Công an xã Phú Thành (huyện Yên Thành) cho biết, lực lượng Công an huyện và pháp y tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Phan Thị N. (SN 1981, quê ở xã Công Thành) hiện đang sinh sống tại TP Vinh.

“Chồng và các con đã đến hiện trường nhận dạng người thân. Nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình” - Thiếu tá Mạnh thông tin.

Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Quốc Huy