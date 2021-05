Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị một đối tượng vi phạm dùng cây đinh ba gây thương tích khi đang làm nhiệm vụ.

Tối nay (21/5), Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, vào 13h chiều cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ nhận được thông tin từ Công an xã Hà Kỳ về việc Phạm Văn Việt, trú tại đội 2, thôn Hà Hải gây rối, đánh người dân bị thương nhưng không hợp tác để điều tra.

Khi cơ quan công an huyện xuống tới nơi, Việt đang cố thủ trong nhà, chửi bới, ném gạch đá, vỏ chai về phía lực lượng chức năng.

Khống chế đối tượng

Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó trưởng công an huyện Tứ Kỳ tới gần để vận động. Bất ngờ, Việt dùng cây đinh ba tự chế dài 1,5 m phóng mạnh về phía Thượng tá Hùng. Hậu quả, ông Hùng bị thương ở tay.

Sau đó, ông Hùng đã cùng với tổ công tác khống chế đối tượng, thu giữ tại hiện trường 2 dao bầu, 1 cây đinh ba tự chế, 1 lưỡi lê dạng xoắn...

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/5, Việt dùng cây gỗ đánh bị thương các ông Nguyễn Văn Tiếp, Phạm Văn Đước.

Nhận được tin báo trên, Công an xã Hà Kỳ đã xuống lấy lời khai, nhiều lần vào nhà triệu tập Việt lên trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hành nên đã báo cáo lên cấp trên.

Nguyễn Thu Hằng