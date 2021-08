Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã trao 200 tấn gạo, cùng hàng chục tấn cá, rau củ quả cho người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19. Để có cá tươi trao cho dân, công an đã trực tiếp đến ao, kéo lưới bắt…