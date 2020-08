Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đúng 8h sáng nay, lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể. BTC lễ tang đề nghị các đại biểu, đoàn viếng thực hiện các biện pháp phòng dịch: sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các đoàn lần lượt vào viếng theo thứ tự.

Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng trong Hội trường Nhà tang lễ quốc gia. Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đoàn BCH Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

Vòng hoa của đoàn BCH Trung ương Đảng mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu".

8h15: Đoàn Chính phủ do, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VOV

Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội và nhân dân. Noi gương đồng chí, chúng tôi tay nắm chặt tay, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh. Xin vĩnh biệt người anh, người đồng chí kính mến. Mong anh an nghỉ nơi cao xanh!”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính đã cống hiến cả đời cho đất nước. Đồng chí là một tướng lĩnh quân đội, một nhà lãnh đạo đã có cả một đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc…”.

Tiếp theo, 8h25, Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VOV

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

8h40: Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng. Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Vào lúc 6h sáng nay (14/8), nghi lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trọng thể.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sau một thời gian lâm bệnh, dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào ngày 7/8 tại Hà Nội.

Để tỏ lòng tưởng nhớ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 8h, ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8; Lễ truy điệu tổ chức vào 12h30, ngày 15/8; Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Xem tóm tắt tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu TẠI ĐÂY.

Trong 2 ngày 14 và 15/8, nhiều tuyến phố được phong tỏa, hạn chế phương tiện qua lại để phục vụ lễ Quốc tang.

