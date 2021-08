Người dân có nhu cầu về quê hay quay trở lại Hà Nội có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để Công an TP tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố, để tránh tình trạng người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương nơi cư trú, không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng, chống dịch, Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi công an các quận, huyện, thị xã về việc rà soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa Hà Nội. Cụ thể:

Các trường hợp người dân sinh sống và làm việc tại TP Hà Nội có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê.

Rà soát người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hiện đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về Hà Nội (thông qua gia đình, người thân...).

Người dân có nhu cầu về hoặc quay lại Hà Nội thì đăng ký với công an

Người dân có nhu cầu có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để Công an TP Hà Nội tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh, TP khác về Hà Nội; đưa người dân trở về các địa phương khác và bàn giao cho chính quyền địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo công an TP cũng giao trưởng công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này nhằm thiết thực giúp đỡ người dân đạt được nguyện vọng chính đáng của mình.

Nhị Tiến