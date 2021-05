Một cơ sở sản xuất nước đá ở Bình Dương làm rò rỉ khí Amoniac khiến hàng chục công nhân của công ty bên cạnh nhập viện, người dân xung quanh choáng váng.

Đến 18h chiều nay (25/5), hàng chục công nhân của Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (trụ sở tại phường An Thạnh, TP Thuận An) vẫn đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế do ngộ độc khí Amoniac (NH3).

Hàng chục công nhân nhập viện do ngộ độc khí Amoniac

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, khoảng hơn 15h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra vụ rò rỉ khí Amoniac tại cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết (đường An Thạnh 51, phường An Thạnh, TP Thuận An).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để xử lý.

Sự việc khiến hàng chục công nhân của Công ty Shyang Hung Cheng nằm bên cạnh bị choáng váng, ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, hàng trăm hộ dân xung quanh cũng phải chạy ra khỏi nhà do mùi hôi nồng nặc.

Ghi nhận tại hiện trường, mùi hôi nồng nặc bốc ra từ phía cơ sở sản xuất nước đá, khu dân cư xung quanh náo loạn do bị ảnh hưởng của sự cố trên.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường tại Công ty Shyang Hung Cheng

Đại diện Phòng khám đa khoa Sóng Thần (phường Thuận Giao, TP Thuận An) cho biết, đơn vị tiếp nhận hàng chục công nhân với các biểu hiện chóng mặt, đau đầu, nôn ói và ngất xỉu. Phòng khám sau đó đã tiến hành cấp cứu, hồi sức cho các bệnh nhân.

Cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết rộng khoảng 800 mét vuông, nằm trong khu dân cư Thạnh Bình. Bên cạnh là các nhà máy gia công giày dép của Công ty Shyang Hung Cheng với hơn 10 ngàn công nhân.

Xuân An