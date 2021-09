Sau khi xảy ra vụ va chạm, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu những người trên tàu bị chìm an toàn, đồng thời nhanh chóng rải phao ngăn chặn sự cố dầu tràn.

Chiều nay (14/9), Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã họp bàn phương án trục vớt và ứng phó với sự cố dầu tràn sau vụ tai nạn hàng hải khiến tàu Hải An 1 bị chìm, khi đang neo tại vùng biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, khoảng 2h30 rạng sáng cùng ngày, tàu Lisa Auerbach (quốc tịch Liberia, trọng tải 12.685 tấn) khi đang trên hành trình chở hàng đến TP.HCM, xảy ra va chạm với tàu Mỹ An 1 (quốc tịch Việt Nam, trọng tải hơn 10.320 tấn) đang neo tại vị trí neo I8, thuộc khu neo đậu Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng rải phao chống dầu tràn quanh khu vực tàu bị chìm. Ảnh: Ngọc Giang

Thời điểm va chạm, trên tàu Mỹ An 1 đang chở gần 10.000 tấn clinker, cách mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía Nam - Tây Nam.

Nhận được thông tin, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với thuyền trưởng tàu Lisa Auerbach và thuyền trưởng tàu Mỹ An 1 cùng các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn, kịp thời đưa toàn bộ 17 người trên tàu Mỹ An 1 (13 thuyền viên, 4 hành khách) lên tàu Lisa Auerbach an toàn.

Theo chủ tàu Mỹ An 1, khi bị chìm trên tàu còn khoảng 40 tấn dầu. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức ngăn chặn sự cố dầu tràn từ tàu Mỹ An 1, họp bàn phương án bơm, hút dầu và tiến hành trục vớt.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đặt phao tiêu cảnh báo cho tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực để tránh xảy ra va chạm. Tại hiện trường, chưa ghi nhận dấu vết dầu loang.

Đại diện Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, vị trí tàu chìm nằm xa luồng tàu chạy nên không ảnh hưởng đến an toàn của luồng tàu biển, đến nay cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn hàng hải và sẵn sàng phương tiện, lực lượng ứng phó sự cố dầu tràn.

Quang Hưng