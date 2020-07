Vụ việc xảy ra vào sáng nay (8/7) tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng IV (nằm ở ngã 3 Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến 12h hôm nay, thi thể 3 nạn nhân trong vụ cháy ở tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng IV đã được tìm thấy trong tình trạng cháy đen. Các nạn nhân được đưa về bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng nay, người dân thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ tiệm cầm đồ này. Chỉ trong ít phút, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ cháy

Do cửa tiệm là cửa cuốn sắt bị đóng chặt nên người dân không thể vào trong hô hoán nạn nhân để dập lửa.

Lực lượng PCCC TP Dĩ An được huy động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, vụ cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, cả gia đình gồm anh Nguyễn Xuân Hoan (SN 1989, quê Thanh Hóa), chị Đỗ Thị Yên (SN 1990, vợ anh Hoan) và con trai chị Yên là Đỗ Việt Anh (SN 2014) bị mắc kẹt bên trong.

Lãnh đạo văn phòng UBND TP Dĩ An xác nhận thông tin vụ cháy trên, đồng thời cho biết báo cáo ban đầu cho hay có 3 nạn nhân tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo công an TP Dĩ An cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Tiệm cầm đồ trên mới hoạt động được ít tháng.

Xuân An