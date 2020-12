Tài xế 30 tuổi ở huyện An Phú, An Giang được xác định chở bệnh nhân 1440, hiện người này đang được cách ly tại Sóc Trăng.

Tối 28/12, UBND tỉnh An Giang phát đi thông cáo báo chí liên quan đến tài xế ô tô tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440.

Theo đó, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng xác minh, bước đầu xác định tài xế M.V.T (30 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) là F1 của bệnh nhân 1440 (32 tuổi, ngụ Mang Thít, Vĩnh Long).

Tài xế này đang được cách ly tập trung tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phối hợp tuyên truyền cho người dân về phòng, chống Covid-19. Ảnh: Công an An Giang

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo UBND huyện An Phú phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng, truy vết các ca tiếp xúc gần với tài xế T., và đến nay đã xác định được 15 trường hợp F2.

Tất cả được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm. UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng để xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang giao công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép (kể cả những người có hành vi chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép), xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nguồn tin cho biết, tài xế M.V.T là người lái ô tô chở bệnh nhân 1440 cùng 5 người khác đến Long An, TP.HCM.

Sau đó, T. quay về chở thêm nhiều người khác đi đến một số địa điểm trong và ngoài tỉnh An Giang. Khi tài xế này chở khách đến xã Trùng Khánh, huyện Long Phú dự đám tang thì bị ngành chức năng đưa đi cách ly tập trung.

Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440 Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước mắt ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, sau khi căn cứ đủ định lượng sẽ khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1440.

Thiện Chí