Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa đề xuất mở lại thêm 8 tuyến xe buýt hoạt động từ ngày 25/10 để phục vụ người dân đi lại.

Thông tin trên được ông Lê Hoàn - Phó giám đốc Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm xe buýt) xác nhận với VietNamNet chiều 20/10.

8 tuyến xe này chạy trên các trục đường chính, lộ trình qua các bến xe, bệnh viện... tại thành phố.

Bao gồm: số 14 (Bến xe Miền Đông - Ba Tháng Hai - Bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - Chợ Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung 2), số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương), số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược).

Từ 25/10 sẽ có thêm 8 tuyến xe buýt hoạt động ở TP.HCM

Ồng Lê Hoàn cho biết trước khi đề xuất mở lại những tuyến này, đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, cũng kiểm tra công tác chấp hành đảm bảo việc phòng chống Covid-19 đối với các doanh nghiệp.

"Các doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí phòng chống Covid-19 theo yêu cầu của TP thì mới được phép hoạt động. Ngoài 8 tuyến này, trung tâm sẽ căn cứ tình hình phòng chống dịch, nhu cầu đi lại để lên kế hoạch cho các tuyến khác'- ông Hoàn thông tin thêm.

Lãnh đạo Trung tâm xe buýt cho biết mỗi ngày, mỗi tuyến sẽ chạy khoảng 60 chuyến để phục vụ người dân. Trong đó, ngoại trừ tuyến số 74 chạy từ 4h30 đến 17h30, các tuyến xe khác sẽ hoạt động từ 5h đến 18h mỗi ngày.

Trước đó, hôm 5/10, bốn tuyến buýt số 77, 90, 127 và 128 được hoạt động trở lại ở huyện Cần Giờ, tần suất 60-90 chuyến mỗi ngày.

TP có 128 tuyến xe buýt, gồm 91 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đã phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt