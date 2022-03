Quảng Nam sẽ làm việc với các đơn vị du lịch để chấn chỉnh tất cả các vấn đề chủ quan như lái tàu chạy quá nhanh, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Việc giám sát ca nô chạy quá tốc độ quy định thế nào? Công tác cứu nạn có bị chậm?... là những nội dung báo chí quan tâm tại buổi họp báo vụ lật, chìm ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong. Buổi họp báo do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều 1/3.

Chấn chỉnh lái tàu chạy quá nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

- Qua vụ tai nạn thương tâm này, khá nhiều người từng du lịch đảo Cù Lao Chàm đã phản hồi, họ từng trải qua những giây phút hú vía trên những chuyến ca nô chạy với tốc độ chóng mặt. Tỉnh có quy định về tốc độ, có giám sát lái tàu và giám sát thế nào?

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam): Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian qua lượng khách ra Cù Lao Chàm rất ít. Năm 2022, ngành du lịch đã bắt đầu trở lại. Mặc dù sự cố đau thương như vậy nhưng hiện vẫn có nhiều đoàn khách đi Cù Lao Chàm.

Chúng tôi không có cách gì cấm được vì phương tiện đã sắm, cấp giấy phép theo tour, tuyến đã ký. Nếu vì sự cố mà tạm dừng thì chúng tôi phải đền bù. Vì vậy, việc tổ chức đưa khách ra đảo, vẫn phải tiếp tục.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An

Sau khi có nguyên nhân chính thức, TP sẽ có cuộc họp với Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để chấn chỉnh tất cả các vấn đề chủ quan như lái tàu chạy quá nhanh, lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Những trường hợp không đảm bảo sẽ phải thay thế. Nghiên cứu kỹ phương tiện để cho phù hợp.

Tỉnh sẽ tăng cường quản lý các chủ thuyền, phương tiện, người tham gia để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn.

- Không ít ý kiến băn khoăn việc chuyển đổi loại hình từ không mui sang bịt kín dẫn đến khó khăn trong cứu nạn. Tỉnh có đánh giá về mức độ an toàn của loại tàu này?

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An: Trước đây, tàu SI qua 15 năm chở khách ra Cù Lao Chàm không có sự cố nào xảy ra. Chìm thuyền, lật ca nô cũng có nhưng không bao giờ chết người vì khi chìm thuyền họ mặc áo phao, họ nổi thì chúng ta vớt được ngay. Vụ việc vừa rồi, những du khách thoát được ra ngoài thì đều sống, còn những người kẹt bên trong thì tử vong.

Chiếc ca nô chở 39 người gặp nạn ở biển Cửa Đại

Vừa qua, Cục Đăng kiểm có trả lời chính thức nhưng xét về phía địa phương, chúng tôi sẽ mời chuyên gia và có kiến nghị cụ thể. Nếu vì tàu SB mà gây khó khăn cho cứu hộ cứu nạn thì chúng tôi sẽ kiến nghị thay đổi.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Tỉnh đã có quy định về việc quản lý phối hợp các tuyến Cửa Đại, Cù Lao Chàm, biên phòng, giao thông và địa phương, tất cả đều chấp hành theo đúng quy định.

Tất cả quy định cần phải xem lại. Cơ quan chức năng đang điều tra, từ đó tỉnh sẽ có hướng xử lý, điều chỉnh hoặc có giải pháp phù hợp.

Công tác ứng cứu, biên phòng là chủ công trong tất cả tình huống. Lực lượng biên phòng luôn xuất hiện đầu tiên, trong những trường hợp vượt quá khả năng, sẽ phối hợp với quân sự, cảnh sát biển, cảnh sát đường thủy để ứng phó một cách nhanh nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp báo

Còn phương tiện đi theo chuẩn mới SB so với trước đây có ưu, nhược điểm gì, cơ quan chức năng sẽ có đánh giá.

Về loại phương tiện đi theo chuẩn mới so với chuẩn trước đây có ưu điểm gì, nhược điểm gì, phù hợp thế nào với đặc điểm khu vực này thì cơ quan chức năng sẽ đánh giá và cho ý kiến. Bộ GTVT cũng có rút kinh nghiệm cho các địa phương xem địa hình nào, địa bàn nào sẽ có loại phương tiện tương ứng.

Không có nguyên nhân do thời tiết xấu

- Cũng có người đặt vấn đề, tai nạn một phần do thời tiết xấu nhưng ca nô vẫn được xuất bến? Công tác cứu hộ chậm dẫn đến số lượng người tử vong nhiều?

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: Lực lượng đồn biên phòng đã kiểm tra tình hình thực tế tại biển Hội An mới cho ca nô xuất bến.

Theo dự báo thời tiết ngày 25, 26 tại khu vực biển Hội An gió Đông Bắc có cường độ là 2-3m/s. Mức độ này là gió nhẹ không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Gió từ 8-10m thì biển mới động nhẹ, chưa ảnh hưởng đến tàu trên biển.

Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

Về công tác tìm kiếm cứu nạn, để tìm được nạn nhân cuối cùng bị mắc trong đá thì lực lượng Bộ đội Biên phòng, Trung tâm tìm kiếm khu vực 2 đã phải đi kiểm tra từng khe đá mới phát hiện được.

Tai nạn xảy ra thì vô cùng thảm khốc, chúng tôi luôn dồn hết công sức, huy động mọi nguồn lực từ phương án 4 tại chỗ, từ thô sơ đến hiện đại... Chưa có vụ việc nào mà lực lượng tìm kiếm cứu nạn phản ứng nhanh như vậy, chỉ trong thời gian 10 phút là tiếp cận được ca nô gặp nạn.

Lúc đó, những người thoát ra khỏi tàu thì được cứu ngay, còn những người mắc kẹt trong ca nô chúng tôi phải lặn xuống, chui vào trong tàu kéo từng người ra... Có chiến sĩ trong lúc cứu nạn đã bị ca nô đè nhưng đã may mắn thoát nạn.

Cứu nạn khi phương tiện đã chìm, sóng đánh mạnh, dồn dập mà chúng tôi đã lặn xuống và cứu người trong thời gian ngắn là rất dũng cảm, thậm chí quên mình để cố gắng cứu được nhiều người nhất có thể...

Phải rút ra bài học xương máu

- Qua vụ việc này, những lỗ hổng nào sẽ được điều chỉnh để đảm bảo quy trình giám sát chặt chẽ, lộ trình luồng tuyến an toàn đảm bảo an toàn cho du khách? TP Hội An thấy cần chấn chỉnh gì từ công tác quản lý?

Ông Nguyễn Văn Sơn: Trước mắt, sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình, làm việc với các công ty, làm bảo hiểm cho người bị nạn. Sau khi có kết quả chính thức, tỉnh sẽ rà soát, giải quyết thấu đáo để không có vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát phương tiện đường thủy, tăng cường chấn chỉnh, không để sai phạm xảy ra

Ông Lê Trí Thanh: Đau thương, mất mát đã xảy ra rồi nhưng cần thái độ, tinh thần của chúng ta để giải quyết hậu quả. Dù không thể làm người chết sống lại nhưng có thể làm vơi đi nỗi buồn của người thân các nạn nhân

Đây là bài học vô cùng sâu sắc trong công tác quản lý tàu thuyền đi trên sông trên biển, không chỉ đối với Cù Lao Chàm. Phải rút ra bài học xương máu.

Đề nghị Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân khách quan, chủ quan phải phân tích rõ ràng. Những hành vi vi phạm (nếu có), phải xử lý nghiêm minh, không loại trừ bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Tôi cam đoan trong thời gian tới cùng tập thể UBND tỉnh sẽ làm việc, tăng cường chấn chỉnh không để sai phạm xảy ra. Đặc biệt là các tình huống nguy hiểm dẫn đến chết người.

Hồ Giáp - Kiều Oanh