Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích Ngày 20/12, Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Lượng cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông 45 tuổi mất tích do bão số 9 tại Đầm An Khê. Trước đó, khoảng 1h ngày 19/12, ông Nguyễn Nên (45 tuổi, sống tại tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh) đi thả lồng bắt cá ở Đầm An Khê, đến 7h thì bị gió mạnh làm chìm xuồng và bị sóng biển cuốn trôi. Lúc này gia đình không thấy ông Nên về nhà nên báo cáo chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tổ chức tìm kiếm. Đến 9h30 sáng nay (20/12), lực lượng chức năng đã tìm thấy thể nạn nhân dưới đáy Đầm An Khê và bàn giao cho gia đình.