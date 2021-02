Sau 10 ngày cách ly tập trung, người đàn ông ở Hải Phòng đã tự ý bỏ trốn.

UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi Công an thành phố, UBND huyện An Lão để phối hợp truy tìm một công dân trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung.

Theo đó, Phạm Văn Trường (SN 1985, trú tại thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã thực hiện được 10 ngày cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng. Tuy nhiên khi sắp hết thời hạn cách ly, người này đã bỏ trốn khỏi cơ sở.

Theo hồ sơ cách ly, ngày 3/2, Trung tâm Y tế huyện An Lão có văn bản đề nghị cách ly tập trung đối với Phạm Văn Trường.

Hoạt động theo dõi sức khoẻ cho các công dân trong khu cách ly

Từ khi được tiếp nhận vào khu cách ly, Trường có tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, không có tiền sử bệnh tật, được kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.

Ngày 4/2, người này được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1, cho kết quả âm tính.

Khoảng 17h ngày 13/2, Trường bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng. Ban quản lý cơ sở cách ly đã tổ chức tìm người nhưng không thành.

Hôm nay, UBND huyện An Dương đã thông tin lên cơ quan công an và các đơn vị liên quan để tiến hành truy tìm người bỏ trốn.

Người dân có thông tin về trường hợp này thì trình báo tới các đơn vị chức năng để thực hiện các biện pháp cách ly y tế bắt buộc.

Hoài Anh