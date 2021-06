Lợi dụng lòng tin của nhiều người ở Nghệ An, Sâm chiêu dụ họ góp vốn đầu tư vào lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Hôm nay 7/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khám xét nhà

Bà Trần Thị Sâm là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình, buôn bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá đường bộ, khách sạn, dịch vụ cầm đồ, buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan...

Qua xác minh, doanh nghiệp hiện tại không có hoạt động kinh doanh gì, chỉ có 1 kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng và không giữ bất kỳ giấy tờ nào. Việc ghi hoá đơn đầu ra chỉ thực hiện khi có yêu cầu của bà Sâm.

Bà Trần Thị Sâm. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Quá trình điều tra xác định, bà Trần Thị Sâm thông tin gian dối về kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế không có lợi nhuận phát sinh.

“Bà Sâm chỉ kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước. Sau đó bỏ trốn, chiếm đoạt tài sản” – điều tra viên chỉ rõ.

Camera ghi lại bà Trần Thị Sâm khi lưu trú ở Huế. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Camera ghi lại bà Trần Thị Sâm (vali vàng) và một người đàn ông chuẩn bị lên taxi ở TP.HCM - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Bước đầu, cơ quan công an xác định, số tiền mà bà Trần Thị Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Bảo An