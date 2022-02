Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người chết, nhiều bạn đọc chia sẻ về hành trình từng ra đảo Cù Lao Chàm với những chiếc ca nô "chồm lên ngụp xuống" trên biển.

Sau những lời chia buồn với gia đình những nạn nhân xấu số, nhiều bạn đọc đã kể về trải nghiệm nhớ đời của mình khi ra đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam).

Bạn cao zang viết: “Tôi từng đi ca nô ra Cù Lao Chàm, biển sóng vừa phải, nhưng chiếc ca nô không biết bao nhiêu lần bay lên không trung và rơi xuống như muốn lật”.

Còn bạn Đức Mạnh kể đây như chuyến đi đáng sợ: “Thật sự đi Cù Lao Chàm rất sợ... ca nô chạy với tốc độ khủng khiếp. Đợt mình đi thì áo phao đầy đủ, nhưng ai thích thì mặc, không mặc cũng không ai nhắc nhở”.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ ca nô chìm chiều 26/2. Ảnh: Hồ Giáp- Công Sáng

Bạn đọc tên Khuyên cũng viết: “Tôi từng đi ca nô sang Cù Lao Chàm, chạy nhanh kinh hoàng, có lúc thấy như bay lên rồi lao xuống biển, sợ hãi”.

Một bạn đọc nick name Aaa chia sẻ: "Cần xem lại tuần tra cứu hộ du lịch, nhà mình đi hôm 16/2, Cù Lao Chàm, sóng to gió lớn, trời mưa, nghĩ đến bây giờ vẫn sợ. Dọc đường đi không thấy lực lượng tuần tra, cứu hộ đâu cả".

Thậm chí, bạn Võ Thắng bày tỏ: “Thật sự Cù Lao Chàm là một bãi biển cực đẹp. Tôi đã tới đó 1 lần nhưng sau đó không còn dám đi nữa. Tôi nhớ lần đó người lái ca nô lúc ra đi với 1 tốc độ nhanh kinh khủng. Thậm chí người lái còn cố gắng vượt cái ca nô đi trước, sau khi vượt được còn quay lại cười rất to. Cả ca nô không có ai lên tiếng. Sau lần đó, mỗi lần đi Đà Nẵng, mặc dù rất muốn ra Cù Lao Chàm tôi cũng không dám đi”.

Bạn Võ Thắng mong muốn ý kiến này tới cơ quan chức năng để họ có thể giám sát và quản lý chặt chẽ, để du lịch Cù Lao Chàm an toàn hơn.

Mùa hè sắp đến, du lịch biển cần chấn chỉnh lại

Bạn đọc tên Ngân đề nghị: "Du lịch biển cần chấn chỉnh lại tất cả, mùa hè sắp đến rồi, năm nào cũng đuối nước nhiều".

Với vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người tử vong, bạn Đoàn Thị An nêu ý kiến: “Cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”

Bạn Phạm Văn Thành phân tích thêm: “Nhiều bạn nhắc tới chuyện mặc áo phao nhưng có vài điểm cần lưu ý. Mặc áo phao sẽ hỗ trợ khi rơi xuống nước. Tuy nhiên, khi ca nô lật úp thì có thể nhiều người bị va đập và ngất xỉu, nếu ngất hoặc mắc kẹt thì áo phao sẽ không giúp được”.

Hình ảnh do báo Quảng Nam ghi nhận chiếc ca nô bị nạn đang trôi tự do trên biển.

Bước đầu, thông tin từ chính quyền TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, nguyên nhân dẫn đến chìm ca nô là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật; ca nô gặp nạn tải trọng đảm bảo an toàn và có đăng kiểm theo quy định.

Tuy nhiên, một số bạn đọc nêu băn khoăn: “Tại sao có thể mắc cạn được chứ?”, vì vậy, cần điều tra làm rõ nguyên nhân.

T.Anh

Nguyên nhân vụ chìm ca nô khiến 13 người chết, 4 người mất tích Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết nguyên nhân dẫn đến chìm ca nô là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật.