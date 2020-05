Một CSGT ở Thanh Hóa bị tước quân tịch do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân.

Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đại tá Lê Văn Chiến hôm nay cho biết, thừa ủy quyền, đã đọc quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Tất Thắng (nguyên cán bộ Đội CSGT số 2) do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân.

Phòng CSGT nơi Nguyễn Tất Thắng công tác

Trước đó, vào ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy tại tầng 3, khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn.

Trong các đối tượng bị bắt có Nguyễn Tất Thắng, công tác tại Đội CSGT số 2, Phòng CSGT.

Thời điểm bị bắt, Thắng đang nghỉ phép vì vợ đẻ.

Hiện Thắng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Lê Dương