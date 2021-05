UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định thiết lập cách ly y tế toàn bộ thôn Tiền Phong (xã Tân Phong, Bình Xuyên) để phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định số 1045 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ký nêu rõ, thời gian cách ly thôn Tiền Phong tối thiểu 14 ngày, kể từ 20h tối nay (4/5). Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Lực lượng chức năng sẽ thiết lập ngay các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào thôn Tiền Phong. Tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Một điểm cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao huyện Bình Xuyên chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở GTVT, Y tế thiết lập các chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch và thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ vùng cách ly y tế trên.

Trước đó, theo báo cáo của Công an huyện Bình Xuyên, ở thôn Tiền Phong, xã Tân Phong có một trường hợp đi hát tại quán Karaoke Sunny (nơi có bệnh nhân Covid-19 người Trung Quốc tới hát).

Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bình Xuyên đưa người này cách ly tập trung vào chiều 2/5. Để ngăn chặn dịch lây lan rộng ra cộng đồng, Công an huyện Bình Xuyên đề xuất phương án phong tỏa, cách ly đối với thôn Tiền Phong, xã Tân Phong.

Được biết, theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Xuyên, thôn Tiền Phong, xã Tân Phong có 215 hộ với gần 1.000 nhân khẩu.

Đoàn Bổng