Công an Vĩnh Phúc vừa khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ có liên quan tới việc đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại TP Vĩnh Yên.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc chiều nay (4/5) xác nhận với VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về tội "tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Bước đầu cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Hồng Hạnh có liên quan tới việc đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại TP Vĩnh Yên.

Phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp

Một lãnh đạo công an TP Vĩnh Yên cho biết, đêm 3/5, cơ quan công an phát hiện 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi cư trú tại các phường Khai Quang và Liên Bảo (thuộc TP. Vĩnh Yên).

Đến sáng nay (4/5), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 13 người Trung Quốc khác tại phường Liên Bảo.

Đoàn Bổng