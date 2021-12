Nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An bị bỏng 80% và đã được chuyển tuyến ra Hà Nội điều trị.

Ngày 14/12, Công an xã Nghi Phú, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào đầu giờ chiều 13/12 tại nhà anh Phạm Văn L. (SN 1988, trú xã Nghi Phú) khiến chủ nhà bị thương nặng.

Được biết sau khi xảy ra vụ nổ, anh L. được người dân đưa vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng người bê bết máu, bỏng nặng.

Ngày 14/12, lãnh đạo Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, nạn nhân L. bị bỏng nặng với độ bỏng 70-80%. Nạn nhân bị bỏng ở mặt, chân, tay, người. Sau nhiều giờ cấp cứu, đến tối 13/12, nạn nhân L. đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Nhà anh L. hư hỏng nặng sau vụ nổ như bom

"Bệnh nhân bị bỏng rất nặng, đe dọa tử vong. Hôm qua các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, băng bó, sau đó bệnh nhân được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị. Người nhà có nói sơ qua là do nổ bình gas, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân như thế nào", lãnh đạo khoa Cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 13/12, tại nhà anh L., ở xóm 6 (xã Nghi Phú, TP Vinh). Vào thời gian trên, người dân ở xã Nghi Phú hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ kinh hoàng như bom phát ra từ nhà anh L.

Sau tiếng nổ lớn, đồ đạc trong nhà anh L. bị cháy, hư hỏng

Nghe tiếng nổ, mọi người chạy sang, tá hỏa phát hiện anh L. nằm bất động, trên người đầy máu. Người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và bị bỏng nặng.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ nổ người dân phát hiện có rất nhiều mùi thuốc nổ và giấy vụn. Vụ nổ đã khiến một góc tường trái phía trước căn nhà 2 tầng bị thủng, vỡ một mảng lớn. 4 bức tường của căn nhà đều bị nứt nẻ, tách hẳn ra khỏi cột nhà.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được Công an TP Vinh, Công an xã Nghi Phú tiếp tục điều tra làm rõ

Toàn bộ cầu thang lên tầng 2 của căn nhà anh L. bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều tài sản trong nhà trở thành đống đổ nát sau vụ nổ. Phía trước, toàn bộ cửa chính bị "thổi" bay, mái tôn trước sân bị vụ nổ hất làm cong vênh. Căn nhà phía trước cũng bị sức ép từ vụ nổ làm hư hỏng toàn bộ cửa kính, điều hòa. Ngoài ra, 2 căn nhà bên cạnh gia đình anh L. cũng bị vỡ bức tường và hư hỏng một số tài sản.

Nhiều người cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ thì vợ con anh L. đang ở trong phòng ngủ nên may mắn không bị thương.

Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí