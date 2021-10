Công an tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu nhận diện được đối tượng tấn công Fanpage công an tỉnh này.

Theo Công an tỉnh, khoảng 16h23 ngày 25/10, trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đối tượng xấu có tài khoản facebook “Thai Phan” tấn công, thực hiện đổi thành tên khác. Hành vi đó đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, ngăn chặn.

Trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ quản trị viên đã kịp thời khắc phục sự cố, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook phản ánh về tình trạng, sơ hở của Facebook trong khâu kiểm soát, chính sách bảo mật. Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, chưa để xảy ra việc kẻ xấu lợi dụng, tấn công, đổi tên trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện ý đồ xấu.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc (PA05), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh, điều tra. Khoảng 30 phút sau khi bị tấn công, Phòng PA05, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chặn đứng và giành lại quyền kiểm soát.

Bước đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng tấn công.

Việc tự ý đổi tên trang Fanpage của Công an Vĩnh Phúc là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Trước đó, từ 1/10/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào hoạt động trang Fanpage chính thức của Công an tỉnh tại địa chỉ https://www.facebook.com/ConganVinhPhuc.Official.

Nhị Tiến