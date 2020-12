Một thông báo truy tìm người mất tích có đóng dấu đỏ, chữ ký của công an phường ở Bình Dương được cho là giả mạo khiến mạng xã hội xôn xao, các ngành chức năng đang vào cuộc xử lý.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay (8/12), ông Nguyễn Văn Khanh, Phó giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin một thông báo giả của công an về việc truy tìm người mất tích đăng trên mạng xã hội.

Thông báo giả mạo phát tán trên mạng xã hội

Trước đó, vào chiều ngày 7/12, trên mạng xã hội facebook chia sẻ một văn bản thông báo truy tìm người mất tích xảy ra tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thông báo ghi Công an phường Lái Thiêu truy tìm cháu bé bị mất tích, kèm theo đó là đặc điểm nghi vấn của đối tượng, cuối thông báo có đóng dấu đỏ của công an phường, chữ ký của Trưởng Công an phường Lái Thiêu Trần Hùng Cường vào ngày 7/12/2020.

Thông báo này sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, nhiều người vô cùng lo lắng khi cho rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu khẳng định thời gian gần đây trên địa bàn phường không xảy ra vụ việc mất tích như trên, Trưởng Công an phường cũng không phải là Thiếu tá Trần Hùng Cường.

Lãnh đạo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền cho biết, với hành vi đăng tải thông tin giả trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Xuân An