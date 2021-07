VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc diễn ra sáng 10/7 ở Hà Nội.

Thủ tướng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: Văn phòng Chính phủ

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương!

Thưa các vị khách quý quốc tế,

Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân.

Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện nghi lễ quan trọng là phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đồng chí và đồng bào!

Hôm nay chúng ta có mặt ở đây với cảm xúc rất đặc biệt. Đặc biệt của tâm tư và suy nghĩ hướng về TP.HCM và một số tỉnh phía Nam nơi nhân dân đang phải đối mặt với những khó khăn, phức tạp hơn của dịch bệnh, nơi cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào bị ảnh hưởng do các biện pháp phong tỏa, dãn cách…Nơi chúng ta cần thể hiện tấm lòng, sự đoàn kết và sự chia sẻ hơn bao giờ hết. Nơi chúng ta cảm nhận được sự bao dung, nhân ái, cảm thông và không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh, không ai đứng ngoài việc tiếp cận vắc xin.

Không chỉ đất nước chúng ta, mà cả thế giới không thể lường trước diễn biến khốc liệt, khó lường của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh và gia tăng độ phức tạp, khó lường, khó dự báo hơn. Vắc xin được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống đại dịch Covid-19.

Ngay từ khi đại dịch bắt đầu, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan đã bám sát tình hình dịch bệnh, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời với các giải pháp phù hợp và linh hoạt, sáng tạo để kiểm soát dịch bệnh. Chính vì vậy, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới vừa chống dịch hiệu quả vừa có tăng trưởng kinh tế dương kể từ khi có đại dịch đến nay.

Với tầm nhìn xa và tìm giải pháp căn cơ để đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã quyết tâm để thực hiện chiến lược vắc xin. Chiến lược vắc xin tập trung vào các nội dung chính bao gồm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu để sản xuất và phát triển vắc xin trong nước nhằm chủ động và tiêm miễn phí vắc xin cho nhân dân. Để thực hiện được mục tiêu đó, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã tập trung tổng hợp nhiều biện pháp như tăng cường đàm phán, ngoại giao và huy động tài chính.

Trong thời gian qua, nguồn cung vắc xin khan hiếm, và nước ta thực hiện các biện pháp chống dịch hiệu quả nên không thuộc quốc gia được ưu tiên cung cấp vắc xin. Nhưng với sự nỗ lực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Bộ ngành liên quan trong ngoại giao vắc xin, đặc biệt việc nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất có thể, nên chúng ta đã có cam kết, viện trợ, ký hợp đồng cung ứng trên 100 triệu liều vắc xin trong năm 2021; đồng thời việc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ và có kết quả bước đầu tích cực. Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện đã thực hiện tiêm chủng được khoảng 4 triệu liều vắc xin.

Việc sử dụng vắc xin trong thời gian qua đã nhận được sự đồng lòng, chia sẻ của nhân dân. Những liều vắc xin đầu tiên về Việt Nam được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. vắc xin được phân bổ theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. Tôi đã cảm nhận được tình người sâu sắc bằng sự cảm thông của đồng bào dành cho nhau. Nhiều người chia sẻ, mong muốn trong lúc này vắc xin chưa có nhiều hãy dành cho đồng bào ở những nơi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp để tiêm trước mà không so bì tính toán. Đó là lý do tại sao những lô vắc xin tháng trước đã được tập trung cho công nhân và nhân dân vùng dịch Bắc Ninh và Bắc Giang. Và mấy hôm nay, vắc xin được tập trung chuyển về tiêm cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh có vùng dịch ở phía Nam.

Mục tiêu của chiến lược vắc xin là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng. Để đạt mục tiêu đó chúng ta phải thực hiện được việc có đủ vắc xin cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và sản xuất trong nước. Và mọi người đều bình đẳng, công bằng trong tiếp cận vắc xin.

Có vắc xin rồi, chúng ta phải thực hiện tiêm tiêm chủng miễn phí cho nhân dân đảm bảo kịp thời, an toàn và hiệu quả. Trong mấy tháng vừa qua là giai đoạn khởi đầu tích lũy và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để chúng ta triển khai tiêm chủng trên diện rộng, và hôm nay chúng ta chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Dự kiến, chúng ta sẽ tiêm cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm 2021 và đầu năm 2022.

Thủ tướng trò chuyện, động viên lực lượng y tế - Ảnh: Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các Bộ, Ban ngành, Tổ chức tại buổi lễ phát động - Ảnh: Đỗ Linh

Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đồng chí và đồng bào,

Để thực hiện chiến dịch tiêm chủng đạt hiệu quả, chúng ta phải tổ chức điều phối tiêm thật tốt. Trong đó, Bộ Y tế là nòng cốt phối hợp với các Bộ ngành, các địa phương có liên quan đặc biệt là lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương để tổ chức tiêm khoa học, đúng quy trình. Đặc biệt trong thời gian tới, lượng vắc xin về nhiều, chúng ta cần xây dựng kịch bản bảo quản, vận chuyển, phân phối, triển khai tiêm chủng đảm bảo nhanh, kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Để thực hiện chiến lược vắc xin, chăm lo dài hạn cho sức khỏe của nhân dân, Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vắc xin hàng năm.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân để chúng ta chiến thắng dịch bệnh. Đồng thời dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng ta không chủ quan sau tiêm mà vẫn cần thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở các cấp, các ngành. Mỗi chúng ta hãy để thông điệp “mình vì mọi người và mọi người vì mình” và “thương người như thể thương thân” được thắp sáng, truyền cảm hứng và lan tỏa trong cộng đồng, trong toàn thể nhân dân.

Đảng, Nhà nước và nhân dân hiểu và đánh giá cao sự hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, v.v… đã vì cộng đồng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là lực lượng cán bộ y tế cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng chí và lực lượng tuyến đầu chống dịch và mong các đồng chí tiếp tục giữ vững khí phách, phẩm chất, trách nhiệm với cộng đồng, với nhân dân. Đồng thời, cảm ơn sự đồng lòng hưởng ứng vào cuộc của nhân dân, đồng bào cả nước trong phòng chống dịch cũng như triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên cả nước.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đồng chí và đồng bào,

Nhân dịp này, tôi cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cảm ơn các tổ chức quốc tế, các nước đối tác bạn bè quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài đã chung tay, chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, trong đó có việc phân phối, hỗ trợ cung cấp vắc xin cho Việt Nam.

Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng càng khó khăn gian khổ, chúng ta lại càng phải đoàn kết thống nhất phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau quyết tâm, trên dưới một lòng để thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng vắc xin. Chúng ta sẽ có niềm tin đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình an, sức khỏe cho nhân dân và phát triển đất nước. Niềm tin ấy sẽ do hành động của mỗi chúng ta, niềm tin ấy sẽ là của mỗi chúng ta và niềm tin ấy là của đất nước chúng ta, của truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Chúng ta cũng tin tưởng rằng, qua cuộc chiến chống dịch này, chúng ta sẽ lớn mạnh hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn và bản lĩnh hơn để xây dựng đất nước hùng cường, vững mạnh hơn, nhân dân được ấm no, hạnh phúc hơn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, đồng chí và đồng bào!

Xin trân trọng cảm ơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

