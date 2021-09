VietNamNet xin trích dẫn phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra sáng 24/9.

Thưa quý vị đại biểu và các bạn doanh nhân,

Qua gần 4 giờ trao đổi, thảo luận, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tham gia, chia sẻ đầy trách nhiệm, tâm huyết của các hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp đối với những khó khăn chung mà thành phố và cả nước đang đối mặt trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay cũng như những đề xuất, hiến kế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian đến. Tôi xin khẳng định: những ý kiến tâm huyết đó sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố nghiên cứu và sớm ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19.

Thưa quý vị,

Đại dịch Covid-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện và sâu rộng đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam mà Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề nhất đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Kể từ ngày 03/5/2021, Đà Nẵng ghi nhận hơn 4.800 ca nhiễm cùng sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm và phức tạp.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với các DN sáng 24/9

Trong bối cảnh đó, thành phố áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt, được sự đồng thuận ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay có thể khẳng định, thành phố đã kiểm soát được dịch, giữ an toàn cho người dân; thành phố có đủ năng lực từ xét nghiệm, xử lý các ổ dịch, điều trị và tiêm vắc-xin đạt 70%. Việc áp dụng biện pháp mạnh trong thời gian qua đã cơ bản đi đúng hướng, tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, thành phố nhận thức rằng những giải pháp này chỉ có ý nghĩa và chỉ khả thi trong một thời gian ngắn bởi vì những tác động của nó đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp là vô cùng nặng nề.

Về phía Đà Nẵng, nhận thức được những khó khăn của doanh nghiệp, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như chi phí xét nghiệm, chi phí thuê mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho lao động ngừng việc, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… Nhân hội nghị hôm nay, tôi xin cảm ơn sự chung tay, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ các biện pháp của thành phố, chủ động có giải pháp linh hoạt, thích ứng, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng và xã hội, tích cực hỗ trợ thành phố về máy móc, thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp với xã hội (những doanh nghiệp được ghi nhận hôm nay chỉ là số ít những doanh nghiệp đã đồng hành cùng thành phố).

Kính thưa quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp,

Để tổ chức tốt Hội nghị ngày hôm nay, thành phố đã gửi văn bản đề nghị đến các hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực. Và hôm nay, qua một buổi làm việc khẩn trương, hiệu quả, chúng tôi tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế rất trọng tâm, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết rất lớn của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của thành phố. Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp nêu ra hôm nay, tôi đề nghị UBND thành phố tiếp thu, chắt lọc để ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố; đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, đề nghị nhanh chóng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

1. Về phía thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và cho chủ trương quan trọng liên quan đến áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên tinh thần mở lại nhiều hoạt động nhưng phải đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh để duy trì hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh những chính sách, giải pháp đã được lãnh đạo thành phố kết luận tại Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị UBND thành phố cần tập trung triển khai một số giải pháp sau:

- Thứ nhất, trong thời gian tới thành phố sẽ mở lại nhiều hoạt động theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ với những điều kiện cụ thể.

- Thứ hai, thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội thành phố; đặc biệt, triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành và khẩn trương ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đảm bảo hiệu quả, khả thi, cân đối được nguồn lực thành phố, với quy trình, thủ tục đơn giản; ưu tiên hỗ trợ ngành nghề, lĩnh vực có tính lan tỏa, dẫn dắt nền kinh tế. Trong đó, trước mắt đến đầu tháng 10 đảm bảo người lao động được tiêm tối thiểu 1 mũi vacxin phòng ngừa dịch Covid-19 hướng đến tiêm đủ 2 mũi vào cuối năm 2021; hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm, hướng dẫn rõ đối tượng, thời điểm lấy mẫu xét nghiệm; thành lập đội phản ứng nhanh về y tế để hỗ trợ doanh nghiệp khi phát hiện ca bệnh tại doanh nghiệp…

- Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, phòng, chống dịch, hướng đến sớm hình thành công dân xanh, doanh nghiệp xanh, xã hội xanh. Tăng cường chuyển đổi số; phân cấp, ủy quyền, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký/mở rộng đầu tư, hải quan, giấy phép lao động. Khẩn trương rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để tái khởi động và mở rộng các dự án.

2. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, tôi đề nghị quý doanh nghiệp:

- Thứ nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tương ứng với các cấp độ dịch bệnh trong dài hạn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định.

- Thứ hai, tiếp tục đồng hành cùng với thành phố trong thực hiện kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

- Thứ ba, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong từng đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt, sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch; tăng cường tuyên truyền làm cho người lao động thấy được việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình, doanh nghiệp trong sinh hoạt và làm việc; đặc biệt là tạo ra thói quen và cộng đồng; chăm lo đời sống, chế độ cho người lao động đảm bảo quy định.

Kính thưa quý vị,

Năm 2021 là năm vô cùng khó khăn đối với thành phố khi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh kéo dài từ cuối năm 2019 đến nay; thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã nỗ lực hết sức mình để thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch và phát triển kinh tế.

Có thể nói, người dân và doanh nghiệp Đà Nẵng luôn luôn có khát vọng vươn lên, có niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, luôn “kề vai, sát cánh”, đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách vì sự phát triển chung của thành phố và đây cũng chính là những tiền đề, điều kiện hết sức quan trọng trước cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 được dự báo là sẽ lâu dài, phức tạp, khó lường.

Tôi tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương cùng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, thời gian đến, thành phố Đà Nẵng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, sớm khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế trong trạng thái an toàn với dịch; tiếp tục kiên định mục tiêu, khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, có bản sắc riêng.

Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công đến quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

