Khoảng 0h30 ngày 23/1, tại Km36+400 cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ, BKS: 47B-010.67 chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988 trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ.