Hiện trường xe tải chở dưa bị lật, nhiều người bị kẹt bên trong. Ảnh: Cao Minh.

Sáng 3/4, ô tô tải vận chuyển dưa hấu và chở thêm 9 người đi trên đường ĐT 643, hướng huyện Tuy An đi huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Khi đang đổ dốc Súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bất ngờ chao đảo rồi lật vào vách núi.

Tai nạn khiến số dưa trên xe đổ tràn xuống. Ô tô tải hư hỏng. Nhiều người bị kẹt bên trong hoảng loạn la hét, cầu cứu. Lực lượng PCCC, Công an Phú Yên cùng địa phương có mặt tại hiện trường, tìm cách cứu các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ tới hiện trường, cứu những người kẹt bên trong xe ra ngoài. Ảnh: Cao Minh.

Khu vực xe tải gặp nạn

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết xe tải đang trên đường chở dưa đi tiêu thụ thì gặp sự cố. Trên xe có 9 người, bị kẹt bên trong lần lượt được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 5 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.