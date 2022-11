Xe hybrid - lựa chọn phù hợp cho giai đoạn đầu phát triển xe xanh

Giải pháp xe xăng lai điện - hybrid

Việt Nam sắp bước vào giai đoạn ô tô hóa, thị trường sẽ “bùng nổ” với nhu cầu tăng nhanh. Theo dự báo, nhu cầu ô tô của Việt Nam năm 2025 có thể tăng lên khoảng 800.000 - 900.000 xe và năm 2030 vào khoảng 1,5 - 1,8 triệu xe. Số lượng ô tô tăng nhanh dẫn tới hệ lụy là lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường lớn và sản sinh hiệu ứng nhà kính. Cùng với đó là khủng hoảng nhiên liệu, bởi xung đột Nga-Ukraine, khiến cho vấn đề phát triển xe xanh, tiết kiệm nhiên liệu trở nên ngày càng cấp bách hơn.

Xe hybrid là dòng xe góp phần làm giảm ô nhiễm không khí ở Việt Nam

Theo giới chuyên môn, muốn chuyển đổi sang sử dụng xe thuần điện (BEV) cần có thời gian và đòi hỏi chi phí vô cùng lớn. Đó là chi phí sản xuất pin, phát triển cơ sở hạ tầng như trạm sạc, thiết bị sạc, mạng lưới điện thông minh và hỗ trợ người dân mua xe. Bên cạnh đó, tuổi thọ của pin và vấn đề xử lý pin thải để hạn chế ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề nan giải. Các trạm sạc ô tô điện hiện nay thường chia thành 3 cấp độ bao gồm: sạc chậm, sạc nhanh và sạc siêu nhanh. Khi sử dụng cổng sạc siêu nhanh với tần suất cao có thể sẽ khiến pin ô tô điện hư hỏng nhanh hơn 10% so với sạc chậm…

Trong khi đó, xu hướng sử dụng xe hybrid (xe xăng lai điện) có thể xem như là một giải pháp tạm thời hiệu quả đối với việc phát triển ở giai đoạn đầu của xe xanh. Dòng hybrid không sạc, không đòi hỏi phải đầu tư hạ tầng như xe sạc điện, không làm thay đổi thói quen người dùng, là bước chuyển tiếp phù hợp từ xe xăng sang xe điện.

Theo đại diện hãng Toyota tại Việt Nam, tái sử dụng năng lượng là ưu điểm lớn nhất của công nghệ hybrid. Mỗi khi lái xe đạp phanh, động cơ điện sẽ hấp thụ lực quán tính, để chuyển đổi thành dòng điện nạp vào pin. Nguồn điện năng này sẽ được dùng để chạy động cơ điện, khi xe cần tăng công suất. Khi xe dừng lại, máy tính sẽ điều khiển chỉ cho động cơ điện hoạt động, còn động cơ xăng ngừng hoàn toàn.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên xe Toyota Hybrid được đánh giá cao

Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiến hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả công nghệ hybrid trên ô tô trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Mẫu xe thử nghiệm là Toyota Corola Cross. So sánh được thực hiện giữa phiên bản Corolla Cross 1.8HEV và phiên bản Corola Cross 1.8V sử dụng xăng đơn thuần. Sau hai tháng tiến hành thử nghiệm, kết quả cho thấy, bản 1.8HEV tiêu hao nhiên liệu xăng trong nội đô giảm 57,4% và trên cao tốc giảm 18,5%, so với bản 1.8V. Phát thải của bản hybrid cũng thấp hơn hẳn so với bản chạy xăng. Cụ thể, phát thải khí khí CO2 (Carbon Dioxit) bản hybrid giảm từ 18,5 - 57,4% so với bản chạy xăng. Khi chạy trong nội đô thì gần 2/3 quãng đường bản hybrid không phát thải khí, còn trên đường cao tốc là gần 1/3 quãng đường, do chỉ có động cơ điện hoạt động. Vì vậy, xe rất tiết kiệm nhiên liệu, lại có mức

Hybrid - dòng xe điện hoá phổ biến ở các nước phát triển

Trên thế giới tại các nước phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản... đến nay hybrid vẫn là dòng xe điện hóa phổ biến nhất, góp phần làm giảm ô nhiễm không khí. Công ty tư vấn Espelia (Pháp) cho biết, giai đoạn từ 2005 - 2015 tại vùng Île-de-France (vùng thủ đô của Pháp) có mật độ dân cư đông, lượng phát thải khí NOX (oxit nitơ) giảm 37%, riêng phát thải từ giao thông là 32%. Bên cạnh đó, lượng bụi mịn gây tử vong với 50.000 ca/năm tại đây cũng giảm tới 36%. Kết quả có được không phải do giảm lượng xe lưu thông mà đến từ việc tăng số xe sử dụng động cơ mới, trong đó chủ yếu là xe hybrid. Với Việt Nam, các chuyên gia khuyến cáo, nếu không giảm được số lượng xe thì cần có chính sách hạn chế sử dụng xe công nghệ cũ, khuyến khích xe công nghệ mới xanh và sạch.

Minh Ngọc