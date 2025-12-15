Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ không người lái, Quân đội Mỹ vừa đạt bước tiến lớn với hệ thống PERCH trên xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams.

Hệ thống này biến cỗ máy chiến đấu huyền thoại thành bệ phóng di động cho drone Switchblade, mang lại khả năng trinh sát và tấn công vượt tầm nhìn, hứa hẹn thay đổi cục diện chiến trường.

Với thiết kế mô-đun thông minh, PERCH không chỉ nâng cao sức mạnh hỏa lực mà còn tăng cường sự an toàn cho kíp lái, mở ra kỷ nguyên mới cho xe tăng Mỹ trong cuộc đua công nghệ quân sự.

General Dynamics Land Systems cùng AeroVironment vừa giới thiệu ống phóng PERCH thế hệ mới làm hoàn toàn từ vật liệu composite. Ảnh: twz.com

Hệ thống PERCH (Precision Engagement Remotely Controlled Host) đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng xe tăng truyền thống và công nghệ drone hiện đại.

Do General Dynamics Land Systems và AeroVironment phát triển, PERCH đã được thử nghiệm thành công tại sự kiện MARS (Mounted Armored Reconnaissance Symposium) của Quân đội Mỹ ở Texas vào tháng 10/2025.

Trong buổi demo, PERCH được lắp đặt trên biến thể M1A2 SEPv3 Abrams, cho phép xe tăng phóng các máy bay không người lái (UAV) loitering munition Switchblade 300 và 600 mà không cần kíp lái rời khỏi phương tiện.

Hộp phóng của PERCH được thiết kế để thay thế trực tiếp cho hộp đạn trên tháp pháo, đảm bảo tính tương thích cao mà không làm thay đổi cấu trúc cơ bản của xe tăng.

Cụ thể, hộp này có thể chứa ba quả Switchblade 300 và một quả Switchblade 600, cung cấp sự linh hoạt trong các nhiệm vụ khác nhau.

Thiết kế này tận dụng không gian sẵn có trên tháp pháo, biến Abrams thành một nền tảng đa năng, kết hợp giữa sức mạnh bọc thép và khả năng tấn công từ xa.

General Dynamics Land Systems đã thử nghiệm thành công bệ phóng PERCH trên xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams của Quân đội Mỹ, cho phép nó triển khai drone tự sát (loitering munition) để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công vượt tầm nhìn trực tiếp (beyond line of sight) với khả năng hoàn toàn mới. (Nguồn ảnh: Army Recognition/GDLS)

Công nghệ cốt lõi của PERCH nằm ở khả năng tích hợp giao diện điều khiển đơn giản, sử dụng tablet để vận hành.

Kíp lái có thể phóng drone trực tiếp từ bên trong xe, theo dõi và điều khiển chúng qua màn hình cảm ứng. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ mà còn nâng cao tốc độ phản ứng trên chiến trường.

Trong thử nghiệm tại Fort Hood, Texas, PERCH đã chứng minh hiệu quả khi phóng Switchblade 300 và 600, cho phép xe tăng thực hiện trinh sát và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần lộ diện.

Switchblade 300, với tầm bay lên đến 10km và thời gian lảng vảng 15 phút, phù hợp cho các mục tiêu nhỏ như bộ binh hoặc xe nhẹ.

Trong khi đó, Switchblade 600 có tầm bay xa hơn, lên đến 40km và đầu đạn mạnh mẽ hơn, lý tưởng để tiêu diệt xe tăng hoặc mục tiêu kiên cố.

Hệ thống sử dụng công nghệ loitering munition, nghĩa là drone có thể bay lượn chờ đợi mục tiêu trước khi lao xuống tấn công, tăng tính chính xác và giảm thiểu thiệt hại phụ.

Một trong những điểm nổi bật của PERCH là thiết kế mô-đun, cho phép dễ dàng lắp đặt trên nhiều nền tảng khác nhau ngoài Abrams.

Bệ phóng vũ khí loitering munition PERCH. (Ảnh: General Dynamics Land Systems)

Ví dụ, hệ thống có thể được tích hợp vào xe bọc thép Stryker hoặc các phương tiện chiến đấu bộ binh khác, mở rộng ứng dụng trong lực lượng cơ giới hóa.

Điều này phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân sự, nơi các hệ thống vũ khí cần phải linh hoạt và dễ nâng cấp.

PERCH không chỉ dừng lại ở việc phóng drone mà còn hỗ trợ tích hợp dữ liệu thời gian thực, giúp kíp lái nhận thông tin từ drone để đánh giá tình hình chiến trường.

Trong tương lai, hệ thống dự kiến sẽ được tích hợp đầy đủ vào năm 2026, với khả năng kết nối với các mạng lưới chỉ huy lớn hơn, cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị.

Công nghệ này tận dụng các cảm biến tiên tiến trên Abrams SEPv3, như hệ thống ngắm bắn cải tiến và radar, để đồng bộ hóa với drone, tạo thành một hệ sinh thái chiến đấu hoàn chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, PERCH giải quyết vấn đề tấn công vượt tầm nhìn trực tiếp (beyond line of sight - BLOS), một thách thức lớn trong tác chiến đô thị hoặc địa hình phức tạp.

Thay vì phải tiếp cận mục tiêu trực tiếp, xe tăng Abrams giờ đây có thể ẩn náu sau địa hình và sử dụng Switchblade để trinh sát hoặc tiêu diệt kẻ địch từ xa.

Mô hình trưng bày (mockup) của hệ thống PERCH được nạp đầy drone tự sát Switchblade trên bục triển lãm. Ảnh: GDLS

Điều này tăng cường khả năng sống sót cho phương tiện, vốn thường là mục tiêu ưu tiên của hỏa lực chống tăng.

Trong demo của General Dynamics, PERCH đã chứng minh khả năng phóng drone nhanh chóng, với thời gian chuẩn bị chỉ vài phút, và drone có thể tự động khóa mục tiêu nhờ công nghệ nhận diện hình ảnh trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống cũng hỗ trợ chế độ điều khiển thủ công, cho phép kíp lái can thiệp nếu cần, đảm bảo tính linh hoạt trong các tình huống bất ngờ.

Ngoài ra, PERCH được thiết kế để tương thích với các biến thể nâng cấp tương lai của Abrams, như M1E3, vốn dựa trên nền tảng SEPv3 với trọng lượng nhẹ hơn và động cơ mạnh mẽ hơn, giúp tăng tính cơ động khi mang thêm thiết bị.

Sự ra đời của PERCH đánh dấu bước chuyển mình trong công nghệ xe tăng, từ một cỗ máy tấn công trực tiếp sang nền tảng hỗ trợ đa nhiệm.

Trước đây, Abrams chủ yếu dựa vào pháo chính 120mm và súng máy để giao chiến, nhưng với PERCH, nó có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng lên hàng chục km.

Công nghệ này lấy cảm hứng từ các xung đột gần đây, như xung đột Nga-Ukraine, nơi drone loitering munition đã chứng minh giá trị trong việc chống lại xe tăng và lực lượng cơ giới.

Binh sĩ Quân đội Mỹ quan sát trong buổi diễn tập bắn đạn thật về đột phá công sự, thuộc khuôn khổ sự kiện Machine Assisted Rugged Sapper (MARS) tại Fort Hood, Texas, ngày 30/10/2025. Ảnh: Thượng sĩ Gabriel Villalobos, Quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ đang đầu tư mạnh vào việc tích hợp drone vào các nền tảng mặt đất và PERCH là minh chứng rõ nét.

Hệ thống sử dụng pin lithium-ion cho drone, đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài, và hộp phóng được làm từ vật liệu composite nhẹ để không làm tăng trọng lượng xe quá mức.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa, PERCH cần được hỗ trợ bởi hệ thống chống nhiễu điện tử, vì drone Switchblade có thể bị ảnh hưởng bởi chiến tranh điện tử.

Các nguồn tin cho thấy General Dynamics đang làm việc để cải thiện tính bảo mật dữ liệu truyền giữa xe tăng và drone, sử dụng mã hóa tiên tiến.

Trong tương lai gần, PERCH có thể được mở rộng để hỗ trợ các loại drone khác, như trinh sát thuần túy hoặc thậm chí là swarm drone (đàn drone). Điều này sẽ biến Abrams thành trung tâm chỉ huy di động, phối hợp với các đơn vị khác trên chiến trường.

Công nghệ PERCH trên xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams không chỉ nâng cao sức mạnh chiến đấu mà còn định hình lại chiến lược quân sự Mỹ.

Với khả năng phóng drone Switchblade một cách an toàn và hiệu quả, hệ thống này hứa hẹn sẽ được triển khai rộng rãi, mang lại lợi thế vượt trội trong các cuộc xung đột tương lai.

Sự kết hợp giữa bọc thép truyền thống và công nghệ không người lái đang mở ra kỷ nguyên mới, nơi xe tăng không còn là mục tiêu dễ dàng mà trở thành "săn thủ" thông minh trên chiến trường.