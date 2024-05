Thời gian qua, huyện Yên Minh đã nỗ lực chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương vào cuộc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, góp phần cải cách TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai Đề án 06, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Yên Minh luôn nỗ lực “Làm hết việc, không hết giờ”, hỗ trợ người dân làm hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử. Các thủ tục cấp CCCD được thực hiện nhanh chóng, chính xác, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án 06.

Trung tá Dương Văn Nội, Phó Trưởng Công an huyện Yên Minh cho biết: “Với đặc thù là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Do vậy, đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện triển khai nhiệm vụ, thành lập các tổ công tác xuống tận xã, thôn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân nắm được tiện ích trong sử dụng CCCD gắn chíp, định danh điện tử và ứng dụng vào giải quyết thủ tục hành chính. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, CBCS đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm, làm việc với tinh thần vì mục tiêu làm sạch dữ liệu chuyên ngành, chuẩn hóa và kết nối, chia sẻ với dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Công an xã Lao Và Chải thường xuyên xuống thôn, bản tuyên truyền và triển khai những nội dung của Đề án 06.

Trong quá trình thực hiện Đề án 06, Công an huyện Yên Minh đẩy mạnh tuyên truyền cấp CCCD gắn chip cho người dân đủ điều kiện, hướng đến làm sạch dữ liệu Quốc gia về dân cư và hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC, giao dịch trên môi trường số. Anh Thào Mí Pó, thôn Chi Sang, xã Lao Và Chải chia sẻ: “Đến Công an để làm CCCD, tôi thấy thủ tục đơn giản, nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu; các cán bộ rất nhiệt tình, hướng dẫn rõ ràng, tôi rất hài lòng. Có CCCD giúp tôi thuận lợi hơn trong giao dịch, mua, bán vì CCCD có thể thay thế cho các giấy tờ khác như trước đây”.

Ngoài ra, CBCS Công an huyện Yên Minh còn thường xuyên lập các tổ công tác xuống xã, thôn để tuyên truyền và triển khai những nội dung trong Đề án 06. Trong những giai đoạn cao điểm CBCS phải “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc với Nhân dân mới có thể hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hà, Trưởng Công an xã Lao Và Chải cho biết: “Chúng tôi chia thành ca làm việc cả ngày, không có thời gian nghỉ, đi từng thôn, bản để cấp CCCD và định danh điện tử. Với những tiện ích của Đề án 06, người dân đã bước đầu thụ hưởng những thành quả nhất định. Cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là thực hiện nhiều dịch vụ công thiết yếu, giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt”. Anh Thào Mí Lùng, thôn Ngái Chải cho biết: “Với những tiện ích của định danh điện tử, ngoài việc khai báo các giấy tờ cá nhân, bảo hiểm y tế thì tôi cũng có thể khai thác tiện ích, mua bán trực tuyến rất dễ dàng khi chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối Internet”.

Phòng Lao động - TBXH huyện hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng Internet Banking để nhận trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật.

Đến nay, Công an huyện Yên Minh đã thu nhận trên 67.800 tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền kích hoạt gần 50.000 tài khoản/70.757 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt trên 70% kế hoạch. Cùng với đó, Tổ công tác Đề án 06 của huyện phối hợp triển khai thí điểm sử dụng thẻ CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội qua ứng dụng VNeID, trên địa bàn huyện đã có 2.448 người sử dụng CCCD gắn chip thay thế bảo hiểm y tế giấy khi khám, chữa bệnh và hệ thống tra cứu kết quả thành công.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, trong tháng 4.2024, các nhóm dịch vụ công toàn huyện đạt 97,9%, vượt 27,9% so với chỉ tiêu tỉnh giao; tỷ lệ người dân sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh đạt 100% kế hoạch tỉnh giao; nhập dữ liệu thông tin hội viên các hội đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao; kết quả rà soát, cập nhật thông tin hộ nghèo, cận nghèo, dữ liệu đối tượng an sinh xã hội, trẻ em, người có công với cách mạng đều đạt 100%.

Chia sẻ sự hài lòng khi thực hiện Đề án 06 của người dân trên địa bàn huyện Yên Minh, anh Ma Văn Quang, trú tại tổ 8, thị trấn Yên Minh tâm sự: “Do bản thân bị tàn tật ở chân nên việc di chuyển rất khó khăn. Nếu trước đây tôi phải nhờ người thân đưa ra bưu điện nhận trợ cấp hàng tháng thì nay chỉ vào phần mềm của Ngân hàng Liên Việt đã cài đặt trên điện thoại là tôi có thể rút, gửi tiền hay mua, bán hàng online một cách dễ dàng”.

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Yên Minh đã và đang triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách TTHC với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm”, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian tới huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

Tiếp tục làm sạch dữ liệu của các ngành; tăng cường công tác tuyên truyền để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, trọng tâm là thực hiện chi trả học phí, an sinh xã hội không dùng tiền mặt đảm bảo theo lộ trình đề ra. Qua đó cũng cho thấy tinh thần kiên trì, trách nhiệm của lực lượng Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ, để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số.

Phi Anh (Báo Hà Giang)