1. Máy bay có thể bị sét đánh: Máy bay không được thiết kế để tránh sét đánh và trên thực tế, việc này vẫn thường xuyên diễn ra. Người ta ước tính rằng sét đánh mỗi máy bay mỗi năm một lần hoặc cứ sau 3.000 giờ bay một lần. Tuy nhiên, sét không thể đánh rơi một chiếc máy bay nào kể từ năm 1967, do kỹ thuật cho phép điện tích của tia sét chạy qua máy bay và ra khỏi máy bay.

2. Không có chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay: Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết không có chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay, mặc dù một nghiên cứu của TIME về các vụ tai nạn máy bay cho thấy các ghế giữa ở phía sau máy bay có tỷ lệ tử vong thấp nhất trong một vụ tai nạn. Nghiên cứu tiết lộ rằng, trong các vụ tai nạn máy bay, “những ghế ở 1/3 phía sau của máy bay có tỷ lệ tử vong là 32%, so với 39% ở 1/3 giữa và 38% ở 1/3 phía trước”. Tuy nhiên, nếu một vụ tai nạn xảy ra thì sẽ có rất nhiều biến số và không thể khẳng định chắc chắn rằng ngồi ghế nào là đủ an toàn.

3. Một số máy bay có phòng ngủ bí mật cho phi hành đoàn: Trên các chuyến bay đường dài, phi hành đoàn có thể làm việc tới 18 giờ mỗi ngày. Để giúp các nhân viên tránh khỏi mệt mỏi, một số máy bay, chẳng hạn như Boeing 777 và 787 Dreamliners, được trang bị những phòng ngủ nhỏ để phi hành đoàn có thể chợp mắt một chút. Các phòng ngủ thường được dẫn lên qua một cầu thang ẩn với trần thấp và có từ 6 đến 10 giường, phòng tắm cùng hệ thống giải trí trên máy bay.

4. Lốp máy bay được thiết kế đặc biệt: Lốp trên máy bay được thiết kế để chịu được tải trọng đáng kinh ngạc lên tới 38 tấn và có thể chạm đất với vận tốc 273km/h hơn 500 lần trước khi cần phải thay lốp. Ngoài ra, lốp máy bay được bơm căng đến 200 psi, gấp khoảng sáu lần áp suất được sử dụng trong lốp ô tô. Nếu máy bay cần lốp mới, nhân viên mặt đất chỉ cần kích máy bay lên giống như làm với ô tô. Nếu lốp bị hỏng trong quá trình cất cánh, phi công sẽ hủy chuyến bay và hạ cánh ngay lập tức để kiểm tra an toàn.

5. Máy bay thường được tắt đèn khi hạ cánh: Khi máy bay hạ cánh vào ban đêm, phi hành đoàn sẽ giảm bớt đèn bên trong. Vì trong trường hợp máy bay hạ cánh gặp trục trặc và hành khách cần phải sơ tán, mắt của hành khách lúc này đã quen với bóng tối. Tương tự như vậy, các tiếp viên yêu cầu hành khách nâng rèm cửa sổ khi hạ cánh, để họ có thể nhìn thấy bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp.

6. Không cần đến cả hai động cơ để bay: Trên thực tế, hầu hết các máy bay có thể bay một quãng đường dài đáng kinh ngạc mà không cần động cơ, nhờ vào một thứ gọi là tỷ lệ trượt. Do kỹ thuật hàng không tiên tiến, một chiếc Boeing 747 có thể lướt 5181 m cho mỗi 304 m độ cao bị mất. Tỷ lệ này giúp phi công có đủ thời gian để đưa mọi người xuống đất an toàn.

7. Luôn có gạt tàn thuốc trong nhà vệ sinh: FAA đã cấm hút thuốc trên máy bay từ những năm 2000, nhưng nhà vệ sinh trên máy bay vẫn luôn được trang bị gạt tàn. Lý do là mặc dù có chính sách cấm hút thuốc và vô số biển báo cấm hút thuốc được dán nổi bật, nhưng vẫn sẽ có những trường hợp hút thuốc giấu trong nhà vệ sinh. Vì vậy, gạt tàn giúp tránh xảy ra hỏa hoạn nếu hành khách vô tình vứt thuốc vào thùng rác.

8. Lỗ nhỏ trên cửa sổ máy bay có một chức năng quan trọng: Cửa sổ máy bay bao gồm ba tấm kính riêng biệt (bên ngoài, ở giữa, bên trong). Lỗ nhỏ xíu ở tấm kính giữa còn được gọi là "lỗ thở", giúp cân bằng áp suất không khí trong khoang hành khách và khoảng trống nhỏ, nằm giữa tấm kính ở giữa và tấm kính bên ngoài. Điều này có nghĩa, tấm kính ngoài cùng chịu hết áp lực, trong khi tấm kính giữa đóng vai trò dự phòng an toàn. "Lỗ thở" cũng giải phóng hơi ẩm, giúp cửa sổ không bị mờ đi.

9. Môi trường máy bay làm cho hương vị thức ăn tệ đi: Một nghiên cứu năm 2015 của đại học Cornell cho thấy môi trường bên trong máy bay thực sự làm thay đổi hương vị thức ăn và đồ uống. Các món ngọt có vị ít ngọt hơn, trong khi vị mặn tăng lên. Áp suất không khí thấp có thể làm mất vị giác và mùi, khiến mọi thứ trên máy bay có vẻ nhạt nhẽo. Theo một nghiên cứu từ Viện Vật lý Xây dựng Fraunhofer ở Đức, việc phát hiện vị ngọt và mặn khó hơn khoảng 30% khi bạn ở trên không trung.

10. Mặt nạ dưỡng khí chỉ tồn tại trong 15 phút: Các hướng dẫn an toàn trên hầu hết các chuyến bay bao gồm cách sử dụng mặt nạ dưỡng khí được triển khai khi máy bay bị giảm áp suất cabin đột ngột. Tuy nhiên, có một điều mà các tiếp viên không nói với bạn là mặt nạ dưỡng khí chỉ có lượng dưỡng khí trong khoảng 15 phút. Mặt nạ dưỡng khí hạ xuống khi khoang máy bay mất áp suất, điều đó có nghĩa là máy bay cũng đang mất độ cao. Phi công sẽ ứng phó với tình huống đó bằng cách đeo mặt nạ dưỡng khí và di chuyển máy bay xuống độ cao dưới 3.000 m, nơi hành khách có thể thở bình thường mà không cần thêm bình dưỡng khí. Quá trình hạ xuống nhanh chóng đó thường mất chưa đầy 15 phút, nghĩa là những mặt nạ dưỡng khí đó có quá đủ không khí để bảo vệ hành khách.

Theo T+L