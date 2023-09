1.Tác giả có tác phẩm bán chạy nhất: Agatha Christie thường được gọi là Nữ hoàng trinh thám hoặc Nữ hoàng tội ác. Bà là một trong những tác giả có tác phẩm bán chạy nhất trong lịch sử, với hơn 2 tỷ bản của những cuốn tiểu thuyết được bán trên khắp thế giới.

2.Kỷ lục Thế giới Guinness: Christie giữ một số kỷ lục thế giới Guinness. Tiểu thuyết gia có tác phẩm bán chạy nhất thế giới là Agatha Christie (nhũ danh Miller, sau này là Lady Mallowan, 1890-1976). Bà có 78 tiểu thuyết tội phạm với hơn 2 tỷ bản bằng 44 ngôn ngữ đã được bán ra.

Ngoài ra, Christie viết 19 vở kịch và 6 cuốn tiểu thuyết lãng mạn dưới bút danh Mary Westmacott. Thu nhập từ tiền bản quyền được ước tính trị giá hàng triệu mỗi năm.

Agatha Christie đã viết 78 tiểu thuyết tội phạm, 6 tiểu thuyết lãng mạn, 150 truyện ngắn trong hơn 5 thập kỷ. Ảnh: The Womb.

Vở kịch The Mousetrap (Bẫy chuột) của bà lập kỷ lục về thời gian công diễn trong nhà hát dài nhất. Vở kịch khai diễn tại Nhà hát Ambassadors ở London (Anh) vào ngày 25/11/1952 và đã có 26.113 buổi biểu diễn liên tục (tính đến ngày 11/7/2015).

3.Hai thám tử nổi tiếng nhất: Christie đã tạo ra hai thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học, gồm Hercule Poirot và Jane Marple. Ông Poirot nổi tiếng với sự tỉ mỉ trong việc tìm kiếm chi tiết và đưa ra suy luận sắc bén, trong khi bà Marple sử dụng kiến thức về tâm lý con người để giải quyết các vụ án ở làng quê nhỏ của mình.

4.Mất tích: Năm 1926, Christie biến mất trong 11 ngày, dẫn tới một cuộc tìm kiếm quy mô toàn quốc. Nó trở thành một câu chuyện thời sự quốc tế, khi báo chí tìm cách thỏa mãn sự khao khát giật gân, thảm họa và bê bối của độc giả. Hơn 1.000 cảnh sát, 15.000 tình nguyện viên và một số máy bay tham gia tìm kiếm bà. Nhà văn Conan Doyle, “cha đẻ” thám tử lừng danh Sherlock Holmes, đã đưa cho người gọi hồn một trong những chiếc găng tay của Christie để tìm kiếm bà.

5.Bút danh: Christie viết tiểu thuyết với nhiều bút danh trong sự nghiệp của mình, bao gồm Mary Westmacott, bà cũng viết tiểu thuyết tình yêu dưới bút danh này. Christie đã xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết chính thống dưới cái tên Mary Westmacott, một bút danh cho phép bà tự do khám phá “khu vườn giàu trí tưởng tượng riêng tư và quý giá nhất của mình”, theo Headline Review.

6. Đi khắp thế giới: Chồng đầu tiên của Christie, ông Archibald, là một phi công trong Quân đoàn Bay Hoàng gia (tiền thân của Không quân Hoàng gia Anh). Bà đã đi cùng chồng đến nhiều căn cứ quân sự trong Thế chiến I, nơi bà làm việc với tư cách y tá, thu thập kiến thức quý báu về chất độc sau này xuất hiện trong các tiểu thuyết lừng danh.

Y tá Agatha Christie năm 1915. Ảnh: Wikipedia.

7.Nhân vật văn học đa tài: Ngoài tiểu thuyết trinh thám, Christie còn viết tiểu thuyết lãng mạn, truyện ngắn và kịch. Bà thậm chí còn thử sức viết thơ.

8.Giải thưởng văn học: Christie được trao nhiều giải thưởng trong suốt cuộc đời, bao gồm Giải Master lớn từ Hội Nhà văn Trinh thám Mỹ và danh hiệu Nữ Hiệp sĩ của Đại học Anh quốc.

9.Chuyển thể: Nhiều tác phẩm của Christie đã được chuyển thể thành phim truyện, phim truyền hình nhiều tập và kịch. Một số chuyển thể nổi tiếng bao gồm Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông), Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile), And Then There Were None (Và rồi chẳng còn ai), A Haunting in Venice (Án mạng ở Venice)…

Phòng của Agatha Christie tại khách sạn Pera Palace ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khách sạn tuyên bố, trong căn phòng này bà đã viết cuốn tiểu thuyết 'Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông' năm 1934. Ảnh: Wikipedia

10.Tự truyện: Tự truyện của Christie có tựa đề Agatha Christie: An Autobiography (Agatha Christie: Tự truyện). Cuốn sách này được xuất bản sau khi Christie qua đời, cung cấp thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của bà.

Linh Nhi (Theo The Telegraph, The Womb, Guinness World Records)