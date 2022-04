10 tỷ phú tiền số giàu nhất thế giới

Chris Larsen (4,3 tỷ USD): Ở độ tuổi 61, Chris Larsen là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của Ripple, công ty phát hành XRP. Đây là đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn thứ 8 trên thế giới. Ngoài ra, Larsen còn hợp tác với một tổ chức về khí hậu để phát động chiến dịch “Change the Code, Not the Climate” nhằm gây áp lực lên mạng lưới đào Bitcoin, giảm thiểu phát thải nhà kính ra môi trường. Ảnh: Business Insider.