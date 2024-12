Tối 6/12, tại Cung Thể thao - Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Công

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lời chào đón chân thành, nồng ấm tới hơn 2.000 đại biểu là các lãnh đạo, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ tới tham dự Giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024 do Bộ Công an Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang tặng hoa cho các đội tham dự. Ảnh: Phạm Công

"Giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024 nhằm thúc đẩy hợp tác về mọi mặt giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát các quốc gia vì một thế giới hòa bình, an ninh, an toàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân Việt Nam bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)", Đại tướng Lương Tam Quang cho biết.

Buổi lễ khai mạc long trọng của giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024. Ảnh: Phạm Công

Sau bài phát biểu của Đại tướng Lương Tam Quang là màn diễu hành của các đoàn vận động viên, tuyên thệ của VĐV và trọng tài. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã cùng tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự. Mở màn là tiết mục biểu diễn Taekwondo của các VĐV đoàn Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới.