2 hoa hậu Trái Đất trồng cây, truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường ở Aqua City

Trước thềm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 ngày 16/7, Destiny Wagner (trái) và Lindsey Coffey - hai vị giám khảo cuộc thi - tham gia một hoạt động bên lề tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại phía đông TP.HCM. Hai người đẹp diện đầm xanh dương pastel, đeo dải băng Miss Earth rảo bước trên nhiều tuyến đường xanh mát của Khu đô thị sinh thái Aqua City.

Chia sẻ lý do đến với Aqua City, Destiny Wagner cho hay, với vai trò Miss Earth, nhiệm vụ của chúng tôi là tích cực tham gia, cũng như truyền cảm hứng cho những hoạt động bảo vệ môi trường và hướng đến sự phát triển bền vững. Tại Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình “Green Up Việt Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” do Tập đoàn Novaland khởi xướng, các hoạt động thúc đẩy xu hướng sống xanh hiện đại, sự bền vững và thân thiện với môi trường đã được áp dụng rất tốt ở Aqua City.

Destiny Wagner cho biết thêm: “Tôi sẽ kể với bạn bè quốc tế về Aqua City, và tôi sẽ nói họ nghe về không gian xanh ở nơi này. Tôi biết Aqua City rộng 1.000 ha nhưng người ta đã dùng đến 70% diện tích để làm mảng xanh cho dự án. Điều này thực sự ấn tượng”.

Hai hoa hậu tham quan không gian sống, check-in tại biểu tượng đôi cánh bạc thuộc tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina. Cả hai có dịp ngắm những cù lao xanh mát, cảm nhận nhịp sống sầm uất "trên bến dưới thuyền" tại dự án.

Aqua City được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị sinh thái thông minh

Destiny Wagner từng đến Việt Nam từ tháng 3/2022 để đồng hành trong vòng tuyển sinh cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Destiny Wagner sinh năm 1996 tại Punta Gorda, Belize, là nhà thơ, doanh nhân. Cô tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Pace University, New York, Mỹ. Tháng 11/2021, cô đã xuất sắc vượt qua 89 thí sinh, đăng quang Miss Earth 2021.

Trong lần thứ hai trở lại, mỹ nhân người Belize nói: "Khi nói về sức khỏe tinh thần và thể chất, ai trong chúng ta đang phấn đấu vì một cộng đồng khỏe mạnh, không còn dấu vết của bệnh tật. Tôi nghĩ Aqua City là tương lai của xu hướng sống chú trọng tiện nghi và chuộng ở gần thiên nhiên. Đó là thế giới tôi muốn sống”.

“Tôi cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống tại Aqua City. Tôi cảm thấy rất ấn tượng về bức tranh thiên nhiên sông nước tuyệt đẹp và không gian sống sinh thái, thân thiện với môi trường tại đây”, Destiny Wagner cho biết thêm.

Destiny Wagner và Lindsey Coffey còn thăm quan dinh thự ánh sáng Garden Palace phong cách châu Âu, thưởng thức cà phê PhinDeli và ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp tại không gian mang dáng dấp khu vườn thượng uyển. Cả hai cũng ấn tượng với những con đường ngập bóng cây, công viên ven sông, clubhouse, khu boutique shophouse, trung tâm thương mại Aqua Central Mall...

Lindsey Coffey cho biết: "Tôi chuộng không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, sông nước vì đem lại cảm giác bình yên, thư thái. Tôi tìm thấy điều ấy ở Aqua City. Nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố của một không gian đáng sống. Bên cạnh đó, đô thị này cũng đáp ứng những tiện ích cần có cho cuộc sống như chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao, mua sắm, vui chơi giải trí,...”.

Lindsey Coffey đoạt giải "Timeless beauty" năm 2020 của Missosology. Cô sinh năm 1992 tại Mỹ, cao 1,76 m, là người mẫu chuyên nghiệp từ khi còn là sinh viên. Người đẹp từng xuất hiện trong nhiều show thời trang lớn tại Milan, Paris, Miami, Los Angeles, New York, Chicago. Cô vốn thích không gian sống thoáng đãng, gần gũi sông nước vì đem lại cảm giác bình yên, thư thái.

Hai người đẹp diện đầm sequin, dành thời gian khám phá khu phố Âu xanh mát và biệt thự mẫu có phong cách thiết kế tinh tế, vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Từng đến nhiều nơi, có dịp trải nghiệm nhiều đô thị cao cấp, Lindsey Coffey cho rằng đô thị sinh thái này không thua kém các dự án cao cấp của thế giới. Aqua City do tập đoàn Novaland quy hoạch và phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh. Trên quy mô 1.000 ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, dự án dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Nhận định về nét tương đồng của Aqua City với những đô thị nơi cô sinh ra và có dịp trải nghiệm, cô cho hay: “Tôi thực sự bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của nơi này. Tôi rất yêu thiên nhiên, tôi yêu không gian xanh mát tại nơi này. Khi đến đây tôi không chỉ thấy cây xanh được trồng khắp nơi mà tôi còn thấy cây cảnh treo khắp các ban công, tại mỗi khu phức hợp. Một không gian thực sự an bình và dễ chịu. Đến đây bạn sẽ có một cảm nhận tuyệt vời về không gian sống văn minh và thân thiện với thiên nhiên”

Hai hoa hậu cũng tham gia trồng cây tại Aqua City, truyền cảm hứng cho hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững. Suốt ngày dài, cặp sao luôn thường trực nụ cười trên môi. Destiny Wagner nói mong có thêm nhiều cơ hội trở lại Việt Nam.

Cả hai người đẹp tin rằng với việc tập trung hơn nữa cho hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn nước; phục hồi sinh thái, phát triển nông nghiệp bền vững và năng lượng sạch sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của trái đất mà chúng ta đang sống.



PV (ảnh: Novaland)