Ngày 9/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đang tiếp tục truy bắt nhóm đối tượng tấn công, chém nhân viên trạm dừng chân gần đứt lìa cánh tay.

Các nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Đạt (28 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, quê Cà Mau) đều là nhân viên trạm dừng chân Bò Sữa 2 trên QL51.

Nhóm đối tượng truy sát chém nhân viên trạm dừng chân gần đứt lìa cánh tay. Ảnh cắt clip

Trước đó, chiều 7/5, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Quốc Trưởng (21 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) rủ thêm 3 người khác mang theo mã tấu đến trạm dừng chân Bò Sữa 2 để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nơi, nhóm đối tượng này mang hung khí vào bên trong tìm chém anh Linh. Lúc này, thấy anh Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Hoàng Linh đang đứng bán hàng, nhóm này cầm hung khí đuổi chém cả hai.

Hậu quả, anh Đạt bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, anh Linh bị chém nhiều nhát vào ngón tay cái. Gây án xong, Nguyễn Quốc Trưởng cùng các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp Viện KSND cùng cấp đã đến hiện trường điều tra, trích xuất camera an ninh để xác minh, truy bắt các đối tượng. Qua truy xét nhanh, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trưởng.

Công an huyện Long Thành đang đấu tranh mở rộng điều tra và triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.