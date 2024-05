Hoang lạnh dự án nghìn tỷ tại bãi biển đẹp nhất châu Á

Tuyến đường ven biển nối thị xã Điện Bàn với TP.Hội An được ví như "tuyến đường tỷ đô" của Quảng Nam, bởi hàng loạt khu du lịch, nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng sầm uất, hiện đại, với kỳ vọng đưa những làng chài nghèo khó trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Thế nhưng, bên cạnh những dự án được xây dựng quy mô đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tại đây hiện có những khu du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, gây lãng phí đất, mất mỹ quan.

Điển hình là tổ hợp công trình thuộc dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea (phường Cẩm An, TP.Hội An), tại vị trí "đất vàng" bãi tắm An Bàng, top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á.

“Siêu dự án" này có diện tích khoảng 6,98ha. Mức đầu tư ban đầu 990 tỷ đồng và sau đó chủ đầu tư nâng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Hội An Golden Sea là tổ hợp căn hộ khách sạn và biệt thự cao cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn 7 sao với khoảng 800 căn hộ.

Dự án "nằm bất động" cạnh bãi biển An Bàng, gây mất mỹ quan trong mắt du khách.

Công trình chỉ xây dựng 3 tòa nhà phần thô rồi bỏ dở suốt nhiều năm nay.

Chính giữa dự án là 1 tòa nhà mới chỉ xây xong phần móng.

Dự án do CTCP Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư. Triển khai thực hiện vào năm 2019 và dự kiến bàn giao vào năm 2021, chủ đầu tư đã được gia hạn đến cuối năm 2022 do không thực hiện đúng tiến độ.

Đến năm 2022, dự án tiếp tục chậm tiến độ lần 2 và được UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến tháng 7/2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang dang dở và dần trở nên hoang phế.

Hiện dự án không có người thi công.

Bên ngoài cỏ cây mọc um tùm, ngổn ngang vật tư, thiết bị.

Còn bên trong các tòa nhà bị vẽ bậy, nhếch nhác.

Công trình bỏ hoang suốt thời gian dài gây nhếch nhác cảnh quan môi trường, khiến người dân bức xúc.

Khu du lịch “đắp chiếu” 10 năm

Nằm ở vị trí “đất vàng” trên tuyến đường Lạc Long Quân, sát bờ biển Hà My (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), dự án Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông do Công ty CP Kinh doanh Quản lý Bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư cũng “đứng bánh” gần 10 năm nay.

Hiện, bên trong dự án đã được cấp chủ trương từ năm 2014 này chỉ mới xây dở phần khung 2 block nhà, cỏ cây mọc um tùm, trụ cột bê tông trơ sắt han rỉ. Không có lấy một công nhân hay phương tiện máy móc nào triển khai xây dựng.

Dự án nằm trên tuyến đường nối Hội An với Đà Nẵng. Cách dự án này khoảng 400m về phía bắc là hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc đất TP.Đà Nẵng.

.

Các khu nhà mới xây dựng phần thô rồi bỏ dở.

Những dãy khung bê tông cốt thép trơ gan cùng tuế nguyệt qua năm tháng.

Những cột thép chỏng chơ; cỏ cây, dây leo bủa vây dự án.