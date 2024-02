Từ sáng sớm, Ban tổ chức lễ rước nước trên sông Lam đã chuẩn bị 2 chiếc thuyền lớn (xà lan) và nhiều thuyền nhỏ chờ sẵn ở bên cát Sa Nam. Những người tham gia buổi lễ được chọn ra từ các đội trống, đội khiêng kiệu, cờ, khí tài tại đền Vua Mai ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn). Đặc biệt, người được chọn cầm gáo múc nước (được làm bằng cán tre, vỏ quả dừa) là một người được nhân dân tín nhiệm, con cái thành đạt và ở tuổi 90 vẫn còn minh mẫn, sáng suốt.

Năm nay, người được vinh dự ban tổ chức giao trọng trách đó là ông Nguyễn Quang Chư (90 tuổi, trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn). Hai vợ chồng ông Chư và bà Nguyễn Thị Mai (80 tuổi) có 3 người con, trong đó 1 trai và 2 gái đều là những người thành đạt.

2 chiếc thuyền lớn và nhiều thuyền nhỏ chở theo hàng trăm người đi múc nước trong buổi sáng sương mờ trên sông. Ảnh: Quốc Huy

Lễ hội đền Vua Mai (tên thật là Mai Thúc Loan) là một nghi lễ tâm linh có từ hàng nghìn năm qua, xuất phát từ tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương, mang ý niệm khơi trong, gạn đục, tẩy trần, cầu mong một mùa lễ hội viên mãn.

Lễ rước nước là một nghi lễ quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội đền Vua Mai. Thuyền rước nước xuất phát từ bến đò chợ Sa Nam, di chuyển xuống dòng sông Lam, thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước khi diễn ra lễ rước nước vào đền Vua Mai, ban tổ chức làm lễ cúng báo cáo đức Vua, xin phép để việc xuống sông đi thuyền xin nước được diễn ra an toàn và thành công.

Cụ Nguyễn Quang Chư cùng đoàn rước nước đi bộ từ bến đò Sa Nam để đưa nước về đền Vua Mai. Ảnh: Quốc Huy

Theo ban tổ chức, việc rước nước trên dòng sông Lam vào đền Vua là muốn truyền đi thông điệp đầu xuân năm mới mọi việc diễn ra trong lành mát mẻ, tận dụng nước tinh khiết giữa dòng sông để đưa về phụng thờ Vua, cầu mong cho mọi người dân trong được bình an, vui vẻ, ấm no, hạnh phúc và rộng ra là cầu cho Quốc thái dân an.

Vừa từ thuyền đi rước nước vào đền, ông Nguyễn Quang Chư chia sẻ, ông và gia đình rất vinh dự khi được Hội đồng Ban tổ chức lễ hội Vua Mai bình chọn đi múc nước trên sông Lam.

Thời tiết có mưa phùn nhỏ trong buổi rước nước đầu xuân Giáp Thìn. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đường - Trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: “Người dân lên thuyền, chọn vị trí này là nơi nước sạch nhất để rước nước từ giữa dòng sông Lam rồi đưa về đền làm lễ khai quang, lau chùi các đồ các đồ tế khí trên bàn thờ của đức Vua. Việc rước nước còn là tín ngưỡng của nhân dân ghi nhớ, tôn sùng đối với vị Anh hùng dân tộc đối với Hoàng đế Mai Thúc Loan” – ông Đường chia sẻ.

Lễ hội có hơn 200 người tham gia đi rước nước trên các tàu thuyền và hàng ngàn người dân, du khách đến đứng bên bờ sông Lam theo dõi. Từ bến thuyền Sa Nam đền thờ Vua Mai đi đến vị trí xin rước nước dài khoảng 2km. Thời gian buổi lễ xin và rước nước diễn ra trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ.

Lễ hội đền Vua Mai sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và 2 ngày tiếp theo, với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch.

Một số hình ảnh ghi lại buổi lễ rước nước vào đền Vua Mai năm Giáp Thìn.

4 thanh niên khoẻ mạnh được giao trọng trách khiêng nước vào đền thờ Vua Mai. Ảnh: QH