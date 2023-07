XEM CLIP:

Sáng 28/7, lãnh đạo UBND xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h15 ngày 27/7, anh V.H.P (26 tuổi) điều khiển xe mô tô chở theo T.V.H (15 tuổi) chạy từ hướng huyện U Minh về xã Khánh Hội.

Đến đoạn đường ấp 4, xã Khánh Hội, do vượt tránh xe đạp cùng chiều nên không may xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Đ.V.T (21 tuổi) điều khiển chở theo V.T.N (26 tuổi) đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đ.V.T (21 tuổi) tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Cơ quan Công an đang phối hợp với VKSND huyện U Minh xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.