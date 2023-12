Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt được kết quả toàn diện trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, với 18/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra và có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61%, vượt so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (7 - 7,5%) và xếp thứ 17/63 địa phương cả nước, thứ 06/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 1/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 13.828 tỷ đồng, vượt 1,3% so với dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ Đô la Mỹ và hoàn thành 100% kế hoạch giao. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 5 triệu lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Công tác chỉ đạo, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là một điểm sáng của tỉnh với tỷ lệ giải ngân đạt 94,25% kế hoạch Thủ tướng giao, luôn nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước, xếp thứ 14/63 địa phương cả nước, thứ 02/14 vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ và 1/5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung.